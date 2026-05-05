Fiéis e famílias se preparam para caminhar juntos em percurso que une espiritualidade, música e integração social - Foto: Reprodução

Fiéis e famílias se preparam para caminhar juntos em percurso que une espiritualidade, música e integração socialFoto: Reprodução

Publicado 05/05/2026 15:34

Macaé - A fé vai ganhar as ruas e reunir diferentes histórias em um mesmo propósito. A organização da 17ª edição da Marcha para Jesus, que neste ano passa a ser chamada de Marcha da Família, já mobiliza lideranças religiosas e moradores em Macaé com a expectativa de um grande encontro coletivo.

A iniciativa, conduzida pelo Conselho de Pastores e Ministros de Macaé, propõe mais do que um ato religioso. A ideia é transformar o evento em um espaço aberto, de acolhimento e participação, reunindo pessoas de diferentes crenças e comunidades em um momento de reflexão e união.

A concentração acontecerá na Praia Campista, em um dos pontos mais conhecidos da cidade, e seguirá pela orla, passando também pelos Cavaleiros. O trajeto será marcado por apresentações de louvor, música e mensagens voltadas à valorização da família e da convivência em sociedade.

Segundo o secretário Léo Anderson, o evento fortalece não só o aspecto espiritual, mas também o uso positivo dos espaços públicos e o movimento turístico. A proposta é integrar moradores e visitantes em uma experiência coletiva que movimenta a economia e reforça o sentimento de pertencimento.

O pastor Maurício Crespo Maciel destaca que a marcha mantém caráter inclusivo e não está ligada a uma única denominação. A mobilização busca reunir a população em torno de temas como paz, segurança, saúde e desenvolvimento, sem distinção de religião.

A expectativa é de que a edição deste ano amplie o alcance do evento e consolide a Marcha da Família como um dos momentos mais simbólicos do calendário local, unindo fé, cultura e participação popular em um só caminho.