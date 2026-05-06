Movimento intenso de turistas impulsiona hotéis, restaurantes e comércio local no fim de semana - Foto: Divulgação

Movimento intenso de turistas impulsiona hotéis, restaurantes e comércio local no fim de semanaFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 11:54

Rio das Ostras - O setor turístico voltou a respirar com força e mostrou resultados concretos no último fim de semana em Rio das Ostras. A taxa de ocupação hoteleira alcançou 80%, sinalizando um cenário positivo para a economia local.

O desempenho reflete o aumento no número de visitantes e reforça a cidade como destino cada vez mais procurado no estado. Hotéis cheios, restaurantes movimentados e comércio aquecido fizeram parte do cenário registrado nos últimos dias.

Um dos principais fatores para o resultado foi a realização do Rio das Ostras Bike Fest, evento esportivo que reuniu participantes de diferentes regiões e trouxe visibilidade ao município. A programação atraiu não apenas atletas, mas também famílias e turistas interessados em lazer e entretenimento.

Além dos eventos, ações de promoção turística vêm ganhando destaque. A presença em feiras e iniciativas de divulgação ajudam a manter o destino em evidência durante todo o ano, reduzindo a dependência da alta temporada.

O impacto vai além da rede hoteleira. O aumento no fluxo de visitantes gera reflexos diretos em diversos setores, como alimentação, transporte e serviços, fortalecendo a economia e criando novas oportunidades.

A movimentação registrada no fim de semana reforça uma tendência de crescimento gradual do turismo local. Com calendário de eventos e estratégias de promoção, a cidade amplia seu alcance e se consolida como opção atrativa para quem busca lazer no interior do estado.

Movimento intenso de turistas impulsiona hotéis, restaurantes e comércio local no fim de semana Foto: Divulgação

