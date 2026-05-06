Reunião com moradores detalhou soluções para retomar obras e melhorar infraestrutura do bairro - Foto: Divulgação

Reunião com moradores detalhou soluções para retomar obras e melhorar infraestrutura do bairroFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 11:54

Rio das Ostras - Moradores do Terra Firme voltaram a ouvir uma promessa que esperavam há anos: a conclusão das obras que ficaram pelo caminho. Um novo projeto de urbanização foi apresentado como tentativa de corrigir falhas antigas e devolver dignidade à infraestrutura da região.

A equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas se reuniu com a associação de moradores para detalhar o plano, construído após auditoria que apontou irregularidades em intervenções anteriores. O diagnóstico revelou obras interrompidas, erros de execução e impactos diretos na rotina da população.

O novo projeto prevê melhorias em pavimentação, drenagem, recuperação de vias e organização de espaços públicos. A proposta também inclui correções técnicas em trechos afetados por problemas estruturais deixados por contratos antigos.

Segundo a área técnica, o planejamento partiu da realidade atual do bairro, levando em conta tanto os danos acumulados quanto as necessidades mais urgentes dos moradores. A intenção é evitar novos erros e garantir que as intervenções tenham durabilidade.

Durante o encontro, moradores cobraram prazos e acompanhamento contínuo das ações. O sentimento predominante foi de cautela, misturado com expectativa por mudanças concretas após anos de espera.

Relatos da comunidade reforçam o impacto das obras inacabadas no dia a dia. Ruas comprometidas, drenagem precária e dificuldades de mobilidade são apontadas como problemas que se arrastam e afetam diretamente a qualidade de vida.

A gestão municipal afirma que os próximos passos incluem ajustes no projeto executivo, abertura de novo processo de contratação e definição de cronograma para execução. A promessa é concluir as intervenções com base em critérios técnicos e maior fiscalização.

A retomada das obras no Terra Firme surge como teste importante para a capacidade de resposta do poder público diante de passivos herdados. Para os moradores, mais do que anúncios, o que se espera agora é obra acontecendo e resultado visível.