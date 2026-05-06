Estrutura visitada reúne forças de segurança em um único espaço e chama atenção pela integração dos serviçosFoto: Divulgação
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Após identificar falhas e abandono em intervenções antigas, equipe técnica apresenta novo plano à comunidade
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