Estrutura visitada reúne forças de segurança em um único espaço e chama atenção pela integração dos serviços - Foto: Divulgação

Estrutura visitada reúne forças de segurança em um único espaço e chama atenção pela integração dos serviçosFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 11:54

Rio das Ostras - O fortalecimento da segurança pública ganhou um novo capítulo com a busca por soluções já testadas em outras cidades. A visita técnica realizada por representantes de Rio das Ostras a um complexo integrado revelou caminhos que podem influenciar futuras decisões no município.

O secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, liderou a comitiva que esteve no complexo de segurança de Duque de Caxias. O espaço concentra diferentes órgãos em uma área de cerca de 17 mil metros quadrados, reunindo serviços que atuam de forma conjunta no atendimento à população.

A estrutura integra Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, comando de policiamento, setor de trânsito e outros serviços administrativos. A proposta é simples e eficiente: centralizar operações para agilizar respostas e melhorar a comunicação entre equipes.

Durante a visita, a comitiva percorreu instalações, acompanhou o funcionamento dos setores e conheceu de perto a rotina dos agentes. O modelo chamou atenção pela organização e pela capacidade de integração entre diferentes áreas da segurança pública.

Outro ponto que despertou interesse foi o investimento na valorização dos profissionais. O espaço conta com academia para preparo físico e alojamentos, garantindo melhores condições de trabalho e apoio às equipes em serviço.

A troca de experiências também entrou na pauta. A equipe buscou entender como o planejamento e a execução do projeto contribuíram para a consolidação do complexo, além de avaliar quais práticas podem ser adaptadas à realidade de Rio das Ostras.

A iniciativa reforça uma tendência crescente na gestão pública: observar exemplos que funcionam antes de implementar mudanças. A expectativa é que o conhecimento adquirido contribua para o aprimoramento das estratégias locais, com foco na eficiência e na proteção da população.