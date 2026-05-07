Material apreendido pela Polícia Militar durante ação contra o tráfico no bairro Palmital, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar durante ação contra o tráfico no bairro Palmital, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 10:02

Rio das Ostras - O clima de tensão tomou conta da localidade de Palmital, em Rio das Ostras, na tarde de quarta-feira (6), após uma ação da Polícia Militar terminar com a prisão de um homem apontado como integrante do tráfico de drogas da região. A movimentação chamou a atenção de moradores e reforçou a preocupação da população com a criminalidade em áreas residenciais da cidade.

Segundo informações do 32º BPM, equipes receberam denúncias sobre um suspeito que estaria comercializando entorpecentes em via pública. A partir das informações, os policiais montaram um cerco tático para tentar localizar o homem. Ao perceber a aproximação das viaturas, o acusado tentou fugir correndo e buscou esconderijo dentro de uma obra inacabada.

A tentativa de escapar, no entanto, durou pouco. Os agentes conseguiram alcançar o suspeito e realizar a prisão no interior do imóvel. Durante a revista, os policiais encontraram uma mochila carregada com drogas prontas para venda, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular.

De acordo com a PM, foram apreendidas 102 cápsulas de cocaína, 58 pedras de crack e 14 buchas de maconha. Todo o material foi levado para a 121ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda conforme os agentes, o homem possui oito anotações criminais anteriores, incluindo passagens por tráfico de drogas, roubo, furto e dano ao patrimônio. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Moradores da região relataram medo diante da presença constante do tráfico e afirmaram esperar ações mais frequentes das forças de segurança no bairro. A operação desta quarta-feira foi vista por parte da população como uma resposta rápida às denúncias feitas anonimamente.

A Polícia Militar reforçou a importância da colaboração da população por meio de denúncias, destacando que informações repassadas de forma sigilosa ajudam diretamente no combate ao crime organizado.