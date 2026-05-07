Material apreendido pela Polícia Militar durante ação contra o tráfico no bairro Palmital, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Cerco da PM termina com prisão de suspeito e apreensão de drogas em Rio das Ostras
Homem com oito anotações criminais tentou escapar por uma obra no Palmital, mas acabou capturado com cocaína, crack, maconha, dinheiro e celular
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Livro sobre Arraial do Cabo é lançado com presença de Marcelo Magno
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Após identificar falhas e abandono em intervenções antigas, equipe técnica apresenta novo plano à comunidade
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