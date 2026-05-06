Ágatha Nogueira recebe homenagem e se consolida como exemplo para nova geração de atletas - Foto: Divulgação

Ágatha Nogueira recebe homenagem e se consolida como exemplo para nova geração de atletasFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 12:44

Rio das Ostras - O reconhecimento chegou com aplausos, emoção e sentimento de orgulho. Ágatha Cavalcante Nogueira, de 15 anos, foi homenageada na manhã desta quarta-feira (6) com uma Moção de Congratulações e Aplausos na Câmara Municipal de Rio das Ostras, coroando uma trajetória construída com esforço e paixão pelo judô.

A jovem atleta já soma conquistas importantes em competições desde 2023 e chama atenção pela maturidade dentro do tatame. Faixa laranja, Ágatha demonstra técnica, disciplina e foco, características que a colocam como destaque entre atletas da sua faixa etária.

Mais do que resultados, a judoca representa inspiração. Na Associação Fênix de Atletas Riostrenses, onde treina, ela se tornou referência para crianças e adolescentes que acompanham seus passos de perto. O exemplo vai além das medalhas. Está na rotina de treinos, na dedicação silenciosa e na vontade de evoluir a cada competição.

A cerimônia reuniu familiares, amigos e admiradores, que acompanharam de perto o reconhecimento a uma atleta que cresce no esporte e também como exemplo de cidadania. O momento foi marcado por emoção e orgulho, refletindo o impacto que Ágatha já exerce na comunidade esportiva.

Histórias como a dela mostram a força do esporte como caminho para transformação. O incentivo a jovens atletas ganha ainda mais importância quando talentos como Ágatha surgem, motivando outros adolescentes a acreditarem no próprio potencial.

A homenagem reforça que investir na base é essencial para formar não apenas campeões, mas cidadãos preparados para desafios dentro e fora das competições.

Ágatha Nogueira recebe homenagem e se consolida como exemplo para nova geração de atletas Foto: Divulgação

