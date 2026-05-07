Plano apresentado ao Ministério Público prevê novos equipamentos e fortalecimento da assistência em saúde mental no municípioFoto: Divulgação
Após atraso herdado de gestão anterior, Rio das Ostras apresenta plano para reorganizar saúde mental
Documento enviado ao Ministério Público prevê ampliação da rede psicossocial, criação de novos serviços e reforço no atendimento à população
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Suspeito tenta fugir pulando muros, mas acaba preso com drogas em Rio das Ostras
Operação da Polícia Militar no bairro Goiamum terminou com apreensão de cocaína, maconha, crack e dinheiro em espécie
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Livro sobre Arraial do Cabo é lançado com presença de Marcelo Magno
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Talento que emociona: judoca de 15 anos é homenageada e vira símbolo de inspiração no esporte
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