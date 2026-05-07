Reunião no Centro de Qualificação Profissional debateu novas oportunidades de capacitação e serviços para trabalhadores do transporte em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Reunião no Centro de Qualificação Profissional debateu novas oportunidades de capacitação e serviços para trabalhadores do transporte em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 12:25

Rio das Ostras - Profissionais do transporte ganharam um reforço importante na busca por qualificação e novas oportunidades de trabalho em Rio das Ostras. A cidade deu mais um passo para ampliar o acesso a cursos profissionalizantes e serviços voltados à saúde e bem-estar da categoria durante uma reunião realizada na quarta-feira (6), no Centro de Qualificação Profissional da Zona Especial de Negócios.

O encontro reuniu representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do SEST SENAT para discutir ações que possam aproximar trabalhadores de capacitação técnica, atualização profissional e atendimento especializado em áreas essenciais para quem atua diariamente nas estradas, empresas e operações logísticas.

A proposta é abrir novos caminhos para a formação de profissionais mais preparados para um mercado cada vez mais competitivo e tecnológico. Entre os temas debatidos estiveram cursos gratuitos presenciais e on-line nas áreas de transporte, logística, gestão de negócios e inovação tecnológica.

Além da geração de conhecimento, a iniciativa também aposta no fortalecimento social e econômico do município, principalmente em um setor considerado estratégico para o desenvolvimento regional.

Segundo o coordenador de Desenvolvimento Econômico, Petróleo, Gás e Energias Renováveis, Mário Max, investir na qualificação do trabalhador significa impulsionar toda a cadeia produtiva da cidade.

“O transporte movimenta a economia, conecta empresas, impulsiona negócios e aproxima pessoas. Quando o trabalhador recebe capacitação e estrutura adequada, toda a cidade cresce junto. Essa parceria representa mais oportunidades, desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população”, destacou.

O encontro também chamou atenção para os serviços oferecidos pelo SEST SENAT além da formação profissional. A instituição disponibiliza atendimentos em odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, beneficiando trabalhadores do transporte e seus familiares.

Atividades esportivas, palestras educativas, ações de conscientização e programas voltados à saúde física e emocional também fazem parte do trabalho desenvolvido pela entidade, fortalecendo o cuidado com quem enfrenta jornadas intensas diariamente.

A reunião aconteceu na sede do Centro de Qualificação Profissional, localizada na Zona Especial de Negócios, espaço que vem sendo utilizado para ampliar o acesso da população a cursos e iniciativas voltadas ao crescimento profissional.

A expectativa é que novas ações sejam anunciadas nos próximos meses, ampliando o alcance dos programas e aproximando ainda mais os trabalhadores das oportunidades oferecidas pelo setor.