Reunião no Centro de Qualificação Profissional debateu novas oportunidades de capacitação e serviços para trabalhadores do transporte em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Qualificação e emprego entram na rota de parceria em Rio das Ostras
Encontro entre Município e SEST SENAT busca ampliar cursos gratuitos, serviços de saúde e oportunidades para trabalhadores do setor de transporte
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Tecnologia entra no radar da segurança de Rio das Ostras em encontro regional na Região dos Lagos
Comitiva do município participou de palestra sobre inteligência, monitoramento urbano e integração entre forças de segurança em Araruama
Rio das Ostras cobra resposta da Rio+Saneamento após série de falhas em obras pela cidade
Prefeitura entrega dossiê técnico à concessionária, aponta problemas em pavimentação, segurança e acessibilidade e exige cronograma imediato para reparos
Após atraso herdado de gestão anterior, Rio das Ostras apresenta plano para reorganizar saúde mental
Documento enviado ao Ministério Público prevê ampliação da rede psicossocial, criação de novos serviços e reforço no atendimento à população
Suspeito tenta fugir pulando muros, mas acaba preso com drogas em Rio das Ostras
Operação da Polícia Militar no bairro Goiamum terminou com apreensão de cocaína, maconha, crack e dinheiro em espécie
Cerco da PM termina com prisão de suspeito e apreensão de drogas em Rio das Ostras
Homem com oito anotações criminais tentou escapar por uma obra no Palmital, mas acabou capturado com cocaína, crack, maconha, dinheiro e celular
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