Representantes de Rio das Ostras acompanharam apresentação de novas ferramentas tecnológicas voltadas à prevenção e combate à criminalidade - Foto: Divulgação

Representantes de Rio das Ostras acompanharam apresentação de novas ferramentas tecnológicas voltadas à prevenção e combate à criminalidadeFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 11:38

Rio das Ostras - Câmeras inteligentes, integração entre forças policiais, monitoramento em tempo real e produção de inteligência passaram a dominar o debate sobre segurança pública na Região dos Lagos na quarta-feira (6). Em busca de novas estratégias para fortalecer o trabalho desenvolvido em Rio das Ostras, o secretário municipal de Segurança Pública, Carlos Menegasi, participou de um encontro regional em Araruama voltado à apresentação de tecnologias aplicadas ao combate à criminalidade.

O evento reuniu gestores públicos, representantes das Guardas Municipais e autoridades da área de segurança para discutir ferramentas capazes de ampliar a eficiência das operações e reforçar a proteção da população. A palestra “Novas Ferramentas Tecnológicas de Segurança Pública” foi promovida pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), com apoio da Prefeitura de Araruama e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A programação aconteceu no Teatro Municipal de Araruama e trouxe experiências já adotadas em diferentes municípios fluminenses, principalmente no uso de sistemas integrados de monitoramento urbano, reconhecimento de padrões suspeitos e compartilhamento de informações estratégicas entre órgãos de segurança.

Durante a atividade, conduzida pela subsecretária de Comando e Controle da Polícia Militar, Pricilla Azevedo, os participantes acompanharam demonstrações de ferramentas tecnológicas voltadas à prevenção da violência, resposta rápida a ocorrências e fortalecimento das ações de inteligência.

Segundo Carlos Menegasi, investir em tecnologia se tornou uma necessidade diante dos desafios enfrentados diariamente pelos municípios.

“A segurança pública precisa acompanhar a evolução tecnológica. Hoje, informação rápida e integração entre equipes fazem diferença direta na prevenção de crimes e na proteção da população. Esses encontros permitem troca de experiências importantes para aprimorar o trabalho realizado em Rio das Ostras”, afirmou o secretário.

Além do secretário, a comitiva de Rio das Ostras contou com a presença do comandante da Guarda Civil Municipal, Jaime Reis, do coordenador de Gestão Integrada, Guilherme Miraldi, da ouvidora Bruna Beatriz e do coordenador de Planejamento, W. Paes.

A participação do município no encontro reforça o movimento de modernização das políticas públicas de segurança, apostando em planejamento, tecnologia e integração regional como ferramentas para ampliar a sensação de segurança nas cidades.

Nos bastidores do evento, o tema também chamou atenção pelo avanço das cidades do interior no investimento em centros de monitoramento e inteligência operacional. A troca de experiências entre os municípios foi considerada um dos pontos mais importantes do encontro, principalmente diante do crescimento urbano e dos novos desafios enfrentados pelas forças de segurança.