Peça trazida de Angola agora integra o acervo do Museu de Sítio Arqueológico Tambaqui da Tarioba, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Peça trazida de Angola agora integra o acervo do Museu de Sítio Arqueológico Tambaqui da Tarioba, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 11:15

Rio das Ostras - Memória, ancestralidade e emoção passaram a ocupar ainda mais espaço dentro do Museu de Sítio Arqueológico Tambaqui da Tarioba, em Rio das Ostras. A unidade cultural recebeu uma peça carregada de simbolismo histórico: uma concha tarioba e areia da Ilha de Luanda, em Angola, local onde funciona o Museu Nacional da Escravatura.

O material foi doado pelas representantes do Projeto Conexão Mulher Internacional e agora integra o acervo permanente do museu. Emoldurada junto à areia trazida da praia angolana, a peça chama atenção não apenas pela beleza, mas principalmente pela força da história que carrega.

A entrega oficial aconteceu durante uma solenidade que reuniu representantes da cultura e integrantes do projeto. As professoras Márcia Pena e Alexandra de La Torre participaram da cerimônia e destacaram o valor emocional do objeto trazido da África.

“Fomos representar Rio das Ostras no 3º Festival Baobá, em Angola, e durante a visita ao Museu Nacional da Escravatura sentimos uma conexão muito forte com aquele espaço. Trouxemos a tarioba e a areia como símbolo da ancestralidade e da memória dos nossos antepassados, já que foi dali que muitos africanos partiram para o Brasil durante o período da escravidão”, explicou Márcia Pena.

A peça foi produzida pelo artesão e conselheiro municipal de Cultura Rodrigo Teixeira, representante do setor de Matrizes Africanas, Caiçara e Patrimônio. O trabalho artesanal ajudou a transformar o material em uma obra de forte impacto visual e histórico.

Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, a chegada do artefato reforça a ligação entre diferentes povos e amplia o valor histórico do museu.

“A tarioba africana simboliza a conexão entre culturas e povos que compartilham raízes ancestrais. Nosso museu preserva vestígios de civilizações antigas e agora ganha mais um elemento de grande significado histórico e emocional para os visitantes”, afirmou.

O Museu Tambaqui da Tarioba é conhecido por preservar peças arqueológicas e registros ligados à ocupação humana de milhares de anos na região. Com a nova aquisição, o espaço amplia também o debate sobre identidade, memória e pertencimento.

O Projeto Conexão Mulher Internacional atua de forma voluntária nas áreas de educação e cultura, promovendo ações ligadas à inclusão, empoderamento e fortalecimento social por meio de iniciativas culturais e educativas.