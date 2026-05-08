Candidatos selecionados irão atuar em ações ligadas à conservação ambiental em Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Candidatos selecionados irão atuar em ações ligadas à conservação ambiental em Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 08/05/2026 11:40

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou na rota de novas oportunidades de trabalho com a abertura de um processo seletivo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O ICMBio está recrutando agentes temporários ambientais para atuação na Reserva Biológica União, localizada em Rocha Leão, uma das áreas de preservação mais importantes da região.

A seleção busca profissionais para atuar na gestão da unidade de conservação, auxiliando em atividades ligadas à proteção ambiental, preservação da biodiversidade e apoio às ações desenvolvidas pelo órgão federal. A oportunidade é destinada a candidatos com nível fundamental incompleto, ampliando o acesso ao mercado de trabalho para moradores que buscam recolocação ou a primeira experiência profissional.

As inscrições serão gratuitas e presenciais entre os dias 20 e 22 de maio, na própria Reserva Biológica União, situada às margens da BR-101, no km 185, em Rocha Leão. O atendimento acontecerá das 9h às 12h e das 13h às 16h.

A remuneração será de um salário mínimo, acrescida dos benefícios legais. Os profissionais contratados poderão atuar em escalas diurnas, noturnas e aos finais de semana, conforme a necessidade operacional da unidade ambiental.

A seleção acontecerá por meio de análise curricular, prevista para o dia 27 de maio. O contrato terá duração de até 24 meses, e o processo seletivo ficará válido por um ano, com possibilidade de prorrogação.

A iniciativa reforça a importância ambiental de Rio das Ostras dentro do corredor ecológico da Mata Atlântica e também cria uma oportunidade concreta de geração de renda ligada à conservação da natureza.