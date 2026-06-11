Equipes atuam na recuperação do pavimento e na melhoria da sinalização em importantes vias de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes atuam na recuperação do pavimento e na melhoria da sinalização em importantes vias de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 10:15

Rio das Ostras - A recuperação das principais vias de Rio das Ostras ganhou ritmo com uma nova etapa dos serviços de manutenção da malha viária, que já alcança bairros e corredores estratégicos do município. A iniciativa busca melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança de motoristas e pedestres e reduzir os transtornos provocados pelo desgaste natural do pavimento.

As equipes responsáveis pelos trabalhos concentram as ações na aplicação e substituição do asfalto em pontos considerados prioritários após avaliações técnicas. Entre os locais atendidos estão a Estrada Professor Leandro Sarzedas, no sentido Cantagalo, as proximidades da Zona Especial de Negócios, a Rodovia Amaral Peixoto, no trecho entre Mar do Norte e Âncora, além de ruas importantes dos bairros Âncora e Nova Cidade, como a Rua Santa Mônica e a Avenida Flor do Campo.

Uma das áreas que recebe atenção especial é o acesso à Zona Especial de Negócios. Além da recuperação do pavimento, o local passa por melhorias na sinalização viária. O trecho é considerado estratégico para a economia local por concentrar empresas de diferentes segmentos e registrar intenso fluxo diário de veículos.

De acordo com o planejamento das equipes técnicas, as intervenções incluem tratamento do solo, reforço da base e aplicação de pavimento, medidas que aumentam a durabilidade das vias e contribuem para melhores condições de circulação.

Os serviços seguem em diversos pontos da cidade e podem provocar alterações temporárias no trânsito. Embora não haja previsão de bloqueios totais, o fluxo de veículos poderá sofrer restrições parciais durante a execução das obras. A orientação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção e respeitem a sinalização instalada nos locais em manutenção.

As melhorias fazem parte das ações contínuas de conservação urbana e têm como objetivo oferecer mais segurança, mobilidade e conforto para quem circula diariamente pelas ruas e avenidas de Rio das Ostras.