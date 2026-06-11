Equipes atuam na recuperação do pavimento e na melhoria da sinalização em importantes vias de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Asfalto novo chega a ruas e avenidas de Rio das Ostras e reforça mobilidade em bairros estratégicos Subtítulo
Serviços de recuperação viária avançam em diferentes regiões do município e incluem trechos de grande circulação de veículos e acesso à Zona Especial de Negócios
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Após sucesso do aniversário da cidade, Fabinho Costa inicia planejamento da FLIG 2026
Reunião do prefeito com comandantes da PM reforçou o alinhamento para garantir segurança e estrutura na próxima edição da Feira Literária
Daniela Soares reforça parceria com a Polícia Civil para ampliar ações de segurança em Araruama
Prefeita recebeu o novo delegado da 118ª DP, Evaristo Pontes, e alinhou estratégias integradas com foco na proteção da população e no fortalecimento das instituições
Alexandre Martins intensifica vistorias e anuncia reforma de todas as praças de Búzios
Prefeito afirma que melhorias já estavam planejadas, propõe o "SOS Saúde Mental" e deixa aberta a possibilidade de retorno do ex-secretário Luiz Romano ao governo
Capoeira movimentou Rio das Ostras e reuniu mais de 200 atletas em uma das maiores competições do interior fluminense
8ª Copa Doulos fortaleceu o esporte, promoveu inclusão social e impulsionou o turismo durante o feriado prolongado
15ª Conferência Municipal de Saúde vai reunir moradores para definir propostas e fortalecer o SUS em Rio das Ostras
Evento abrirá espaço para a participação popular na construção das políticas públicas de saúde e levará demandas do município para a etapa estadual
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