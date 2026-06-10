Nova convocação e contratações temporárias fortalecem o quadro de profissionais da Educação em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Nova convocação e contratações temporárias fortalecem o quadro de profissionais da Educação em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 10/06/2026 10:56

Rio das Ostras - A Educação de Rio das Ostras deu mais um passo para fortalecer o atendimento nas escolas da rede municipal com a divulgação de uma nova convocação de candidatos classificados e de contratações temporárias do Processo Seletivo Simplificado. A medida amplia as oportunidades para profissionais de diferentes áreas e busca atender às demandas das unidades de ensino do município.

As listas foram publicadas no Jornal Oficial e fazem parte das etapas do Edital nº 01/2025. Além dos candidatos já contratados, uma nova chamada foi aberta para que classificados apresentem a documentação necessária para prosseguir no processo seletivo.

A convocação contempla vagas para agente administrativo, auxiliar de creche, auxiliar de cuidados escolares, auxiliar de secretaria escolar, auxiliar educacional, auxiliar educacional II, monitor escolar, monitor de transporte escolar, motorista, professor I e professor II nas áreas de Educação Especial, Inglês e Matemática.

Já as contratações temporárias abrangem os cargos de agente administrativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, monitor escolar, auxiliar educacional, auxiliar educacional II e professor II nas disciplinas de Ciências, História, Geografia e Língua Portuguesa. Os profissionais contratados terão vínculo temporário de 12 meses e serão direcionados às unidades da rede de acordo com as necessidades da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer.

Os candidatos convocados para a fase documental deverão comparecer ao Núcleo de Gestão Pedagógica dentro do cronograma estabelecido, apresentando documentos pessoais, comprovantes de escolaridade, experiência profissional, cursos complementares e demais requisitos previstos no edital. A conferência também inclui os critérios utilizados para pontuação e desempate.

A administração municipal ressalta que a convocação corresponde à etapa de comprovação das informações apresentadas durante a inscrição e não representa a contratação imediata dos candidatos, que dependerá da análise documental e do cumprimento das exigências previstas no processo seletivo.

Com a ampliação das convocações e das contratações temporárias, Rio das Ostras busca fortalecer a estrutura da rede municipal de ensino, garantindo mais profissionais para atuar em funções pedagógicas, administrativas e de apoio às atividades escolares.