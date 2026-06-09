Nova Esperança e Liberdade disputam a grande final do Campeonato Riostrense de Futebol Amador em busca do título da temporada - Foto: Divulgação

Nova Esperança e Liberdade disputam a grande final do Campeonato Riostrense de Futebol Amador em busca do título da temporadaFoto: Divulgação

Publicado 09/06/2026 11:31

Rio das Ostras - Nova Esperança e Liberdade já estão prontos para escrever o último capítulo do Campeonato Riostrense de Futebol Amador. Depois de uma campanha marcada por jogos disputados e arquibancadas movimentadas, as equipes entram em campo no próximo domingo, 14 de junho, às 9h, no Estádio Emília Rosa Guimarães, no Jardim Mariléa, em busca do troféu mais importante do futebol amador da cidade.

A decisão promete transformar o estádio em um grande ponto de encontro para atletas, famílias e torcedores que acompanham a competição desde o início da temporada. Com entrada gratuita, a expectativa é de um clima de festa, marcado pela paixão pelo futebol e pela rivalidade saudável que faz parte da história do campeonato.

Ao longo dos últimos meses, o Campeonato Riostrense mobilizou bairros inteiros e reforçou a força do esporte como ferramenta de integração social. Com a participação de 16 equipes, a competição revelou talentos, fortaleceu a tradição do futebol amador e movimentou a economia local, reunindo centenas de pessoas nos campos da cidade.

A final coloca frente a frente duas equipes que conquistaram suas vagas após campanhas consistentes e agora terão a oportunidade de levantar a taça diante de suas torcidas. A expectativa é de uma partida equilibrada, com muita entrega dentro das quatro linhas e emoção até o apito final.

Mais do que definir um campeão, o confronto celebra a história do futebol de bairro em Rio das Ostras, modalidade que atravessa gerações e continua sendo uma das principais manifestações esportivas e culturais do município.

O Campeonato Riostrense de Futebol Amador é organizado pela Liga de Esportes de Rio das Ostras, com apoio da administração municipal e patrocínio de empresas parceiras, fortalecendo o calendário esportivo e incentivando a prática do esporte na cidade.