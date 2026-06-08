Castramóvel leva atendimento gratuito, castrações e orientações veterinárias para moradores de Cidade Praiana nesta semana - Foto: Divulgação

Castramóvel leva atendimento gratuito, castrações e orientações veterinárias para moradores de Cidade Praiana nesta semanaFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 13:53 | Atualizado 08/06/2026 13:53

Rio das Ostras - Os cuidados com os animais de estimação ganharão reforço nesta semana em Cidade Praiana. O Castramóvel do Projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas estacionará na localidade nesta terça-feira (9) e quarta-feira (10), oferecendo serviços gratuitos que ajudam a promover saúde, qualidade de vida e controle populacional de cães e gatos.

A unidade móvel ficará instalada nas proximidades do CRAS Sul e atenderá exclusivamente moradores de Cidade Praiana. A iniciativa busca aproximar os serviços veterinários da população, especialmente de famílias que enfrentam dificuldades para acessar atendimentos especializados.

Durante os dois dias de ação, equipes realizarão cirurgias de castração previamente agendadas e também prestarão orientações sobre prevenção de doenças, cuidados básicos com os animais e posse responsável. A proposta vai além do atendimento clínico e incentiva a conscientização sobre a importância do bem-estar animal para toda a comunidade.

O serviço integra o Programa de Saúde Animal, que vem percorrendo diferentes bairros e localidades do município com o objetivo de ampliar a cobertura das ações de proteção animal. O projeto surgiu diante do crescimento da população de cães e gatos, incluindo animais em situação de abandono, realidade que afeta tanto a causa animal quanto a saúde pública.

Os tutores interessados em garantir o atendimento precisam realizar o agendamento pelo sistema digital do município e apresentar comprovante de residência da localidade no dia marcado.

Os resultados das últimas ações demonstram o alcance da iniciativa. Na passagem por Rocha Leão, na semana passada, foram realizados 51 atendimentos veterinários e 33 cirurgias de castração, números que refletem a procura crescente pelo serviço.

Além do atendimento oferecido pelo poder público, o programa conta com a colaboração de organizações de proteção animal e protetores independentes, fortalecendo uma rede de apoio que busca reduzir o abandono, estimular a guarda responsável e proporcionar melhores condições de vida aos animais.

As castrações podem ser agendadas por meio dos serviços digitais disponibilizados pelo município.