Moradores terão acesso a atendimento móvel, educação energética e regularização de serviçosFoto: Divulgação
Rio das Ostras entra na rota de programa que troca equipamentos e incentiva consumo consciente
Moradores poderão participar de sorteio de geladeiras, trocar lâmpadas e acessar serviços da concessionária
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Rio das Ostras abre cadastro de reserva para estagiários e amplia oportunidades para estudantes de diferentes áreas
Inscrições seguem até quarta-feira e contemplam alunos do ensino médio, técnico e superior com bolsa-auxílio e auxílio-transporte
Baleia presa em rede mobiliza resgate em Rio das Ostras e reacende debate sobre pesca e preservação marinha
Caso registrado em Costazul teve final feliz após atuação de equipes de resgate, mas episódio provocou discussões sobre atividade pesqueira, proteção da fauna e convivência entre trabalho e meio ambiente
Casal é preso após depredar píer revitalizado em Rio das Ostras
Ação ocorreu poucos dias após a reabertura do Píer de Costazul, um dos principais pontos turísticos e de convivência da cidade
Judoca de Rio das Ostras faz história e conquista vaga inédita para representar o Rio em competição nacional
Convocação de Lavínia Valentim para disputar torneio em Salvador marca um momento histórico para o esporte do município e destaca o talento da nova geração do judô
A arte Exposição "Florestas" transforma elementos da natureza em arte e convida público à reflexão em Rio das Ostras
Mostra de Ehli Barbös segue aberta na Casa de Cultura Bento Costa Júnior com obras produzidas a partir de troncos, galhos e materiais orgânicos reaproveitados
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