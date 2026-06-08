Moradores terão acesso a atendimento móvel, educação energética e regularização de serviços - Foto: Divulgação

Moradores terão acesso a atendimento móvel, educação energética e regularização de serviçosFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 10:27

Rio das Ostras - A oportunidade de reduzir o valor da conta de luz e substituir equipamentos antigos por modelos mais eficientes chegará a Rio das Ostras na próxima semana. A Enel Rio realizará uma série de ações no município entre os dias 8 e 11 de junho, com destaque para o sorteio de 50 geladeiras destinadas a famílias cadastradas no programa de eficiência energética da concessionária.

A iniciativa integra um conjunto de atividades que também inclui atendimento móvel, troca de lâmpadas convencionais por modelos LED, palestras educativas, orientação sobre consumo consciente de energia e ações voltadas à regularização do fornecimento elétrico.

O cadastro para concorrer às geladeiras poderá ser feito entre os dias 8 e 10 de junho, tanto pela internet quanto presencialmente nos pontos de atendimento montados pela empresa. O sorteio acontecerá no dia 10, às 16h, na Alameda Campomar, na Cidade Beira-Mar.

Os equipamentos disponibilizados possuem selo Procel de eficiência energética e podem consumir até 70% menos eletricidade em comparação com modelos antigos. Segundo a distribuidora, a substituição pode representar uma redução significativa no consumo mensal das famílias beneficiadas.

Além do sorteio, a programação prevê a presença da Nave Enel, uma estrutura interativa instalada em um ônibus adaptado, com atividades educativas, recursos audiovisuais, realidade virtual e conteúdos voltados à conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica.

Outra atração será a Van Experience, que oferecerá experiências tecnológicas por meio de realidade aumentada e atividades voltadas à educação energética. Os moradores também poderão trocar até cinco lâmpadas antigas por modelos LED, mais econômicos e duráveis.

A semana contará ainda com atendimento comercial itinerante. Os consumidores terão acesso a serviços como parcelamento de débitos, troca de titularidade, solicitações de ligação nova, religação de energia e orientações sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que concede descontos para famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do Governo Federal.

Paralelamente às ações voltadas ao público, a concessionária dará continuidade ao cronograma de melhorias na infraestrutura elétrica da cidade. Estão previstas mais de 100 intervenções preventivas na rede de distribuição, incluindo substituição de postes, cruzetas e isoladores, além de serviços de poda em pontos próximos às áreas atendidas.

A iniciativa busca aproximar a população dos serviços oferecidos pela distribuidora, ampliar a conscientização sobre eficiência energética e contribuir para a modernização da rede elétrica que atende o município.