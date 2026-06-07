Ação foi identificada pela Guarda Civil Municipal, que realizava patrulhamento na região - Foto: Reprodução Rede Social

Ação foi identificada pela Guarda Civil Municipal, que realizava patrulhamento na regiãoFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 07/06/2026 17:49

Rio das Ostras - O Píer de Costazul mal havia retomado sua rotina de receber moradores e visitantes quando se tornou cenário de um episódio que provocou indignação entre frequentadores e autoridades. Menos de 72 horas após sua reabertura ao público, o espaço foi alvo de vandalismo e resultou na prisão em flagrante de um casal nesta semana, em Rio das Ostras.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina da Guarda Civil Municipal na região de Costazul. Os agentes identificaram a ação criminosa, abordaram os suspeitos e realizaram a prisão no local. Em seguida, os envolvidos foram encaminhados à delegacia, onde o caso foi formalmente registrado.

O episódio chamou atenção pelo fato de atingir um dos cartões-postais mais conhecidos do município logo após a conclusão das obras de revitalização. O píer recebeu melhorias estruturais, nova iluminação, adequações de acessibilidade e intervenções voltadas à segurança, devolvendo à população um importante espaço de lazer, contemplação e convivência.

Nos últimos dias, o local voltou a receber famílias, turistas, pescadores e moradores que utilizam a área para caminhadas, encontros e atividades ao ar livre. A rápida resposta das equipes de segurança evitou que os danos fossem maiores e reforçou a atuação preventiva da Guarda Municipal nos espaços públicos da cidade.

Após a ocorrência, foi anunciada a ampliação das medidas de fiscalização no entorno do píer. Entre as ações previstas estão o reforço do patrulhamento e a implantação de câmeras de monitoramento para ampliar a vigilância e inibir novas ocorrências.

O caso também reacendeu o debate sobre a importância da preservação do patrimônio público. Equipamentos urbanos revitalizados representam investimentos que beneficiam toda a população, tornando fundamental a participação da comunidade na conservação desses espaços.

As autoridades reforçam que denúncias de vandalismo podem contribuir para a identificação de infratores e para a proteção de áreas públicas que fazem parte da rotina e da identidade da cidade.

Legenda da foto: Píer de Costazul voltou a receber moradores e turistas após revitalização, mas foi alvo de vandalismo poucos dias depois da reabertura.