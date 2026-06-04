Obras de Monique Poubel passam a integrar diferentes espaços do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e reforçam a identidade cultural do município - Foto: Divulgação

Obras de Monique Poubel passam a integrar diferentes espaços do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e reforçam a identidade cultural do municípioFoto: Divulgação

Publicado 04/06/2026 16:21

Rio das Ostras - Reconhecida por transformar elementos da identidade cultural de Rio das Ostras em peças autorais carregadas de afeto, memória e pertencimento, Monique alcança nesta edição uma série de conquistas que consolidam seu trabalho como parte da experiência oficial do festival.

Pela primeira vez, a artista passa a utilizar oficialmente a marca do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em suas criações exclusivas, fortalecendo ainda mais a conexão entre arte, território e patrimônio cultural. Suas peças tornaram-se também o presente oficial do evento, patrocinadas pelo Sindicomécio, sendo entregues aos artistas, convidados e personalidades que participam da programação.

A presença de seu trabalho vai além dos palcos. Neste ano, com patrocínio da produtora do evento, a Azul Produções e o Shopping Plaza Rio das Ostras as criações de Monique também integram os kits de boas-vindas nos hotéis parceiros aos músicos e convidados, tornando-se uma lembrança afetiva da cidade e uma forma de apresentar aos visitantes a riqueza cultural local através do artesanato.

Outro destaque é a participação da artista na ambientação dos camarins do festival. A decoração assinada por Monique leva para os bastidores a identidade visual e cultural de Rio das Ostras, proporcionando aos artistas uma experiência acolhedora e conectada com a essência do município.

Como parte da programação cultural, o público também poderá conhecer de perto a trajetória criativa da artista por meio de uma exposição especial que reúne os dois temas desenvolvidos em suas exposições individuais sobre a cultura de Rio das Ostras.

A novidade deste ano é a criação de um espaço exclusivo dedicado à artista e ao seu trabalho dentro do contexto do festival. O ambiente foi concebido para proporcionar uma experiência mais próxima entre público e obra, permitindo que visitantes conheçam as histórias, inspirações e processos por trás das criações que já se tornaram símbolos afetivos do evento.

Obras de Monique Poubel passam a integrar diferentes espaços do Rio das Ostras Jazz &Blues Festival e reforçam a identidade cultural do município Foto: Divulgação A trajetória de Monique Poubel também é marcada pela colaboração artística e conceitual com Rodrigo Pontes, artista plástico, produtor cultural e mentor artístico, que contribui para o fortalecimento da identidade cultural presente em seus trabalhos. Essa parceria tem possibilitado o desenvolvimento de projetos que valorizam o artesanato contemporâneo, a memória coletiva e o pertencimento cultural, transformando objetos em narrativas e experiências.

Mais do que peças decorativas ou lembranças institucionais, as obras de Monique Poubel representam uma nova forma de receber, acolher e contar a história de Rio das Ostras. Seu trabalho demonstra como a arte local pode ocupar espaços de destaque em grandes eventos, fortalecendo a economia criativa e promovendo a cultura do município para artistas e visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo.

Ao ampliar sua presença no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, Monique reafirma o papel da arte como instrumento de identidade, conexão e valorização cultural, consolidando-se como uma das artistas que ajudam a construir a memória afetiva de um dos eventos mais importantes do calendário cultural brasileiro.