Obras de Monique Poubel passam a integrar diferentes espaços do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e reforçam a identidade cultural do municípioFoto: Divulgação
Artista Monique Poubel amplia sua presença no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e consolida projeto que une arte e memória cultural
A designer e artesã Monique Poubel vive um dos momentos mais significativos de sua trajetória artística ao ampliar sua participação no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, o maior evento do seguimento da América Latina.
Artista Monique Poubel amplia sua presença no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e consolida projeto que une arte e memória cultural
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