Viveiro Escola vai produzir mudas nativas da Mata Atlântica e ampliar ações de educação ambiental em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras ganha Viveiro Escola que vai produzir 10 mil mudas por ano e aproximar crianças da preservação ambiental
Novo espaço da Rio+Saneamento une reflorestamento, educação ambiental e recuperação de áreas verdes com foco na proteção dos recursos hídricos da região
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Píer de Costazul volta a receber moradores e turistas após revitalização completa em Rio das Ostras
Cartão-postal da cidade ganha nova estrutura, iluminação, acessibilidade e reforça vocação turística em um dos pontos mais visitados do litoral fluminense
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Fabinho Costa vai ao INEA e cobra avanço de obra aguardada no Canellas City
Projeto é considerado uma das principais demandas de infraestrutura de Iguaba Grande e aguarda repasses orçamentários para avançar
Após boatos nas redes, Dr Serginho reage e episódio ganha ares de disputa pré-eleitoral
Suposta ação da Polícia Federal leva prefeito de Cabo Frio às redes desmentir a notícia falsa. Na verdade, agentes da PF foram à Comsercaf solicitar melhorias na iluminação do acesso ao aeroporto
ROMU reforça segurança nas ruas de Rio das Ostras com patrulhamento ostensivo e atuação estratégica
Novo grupamento da Guarda Civil Municipal contará com 24 agentes e terá foco na prevenção de furtos, pequenos delitos e aumento da presença policial nos bairros
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