Equipes da ROMU irão ampliar o patrulhamento preventivo e fortalecer a presença da Guarda Civil Municipal em diferentes regiões da cidade - Foto: Divulgação

Equipes da ROMU irão ampliar o patrulhamento preventivo e fortalecer a presença da Guarda Civil Municipal em diferentes regiões da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2026 10:02

Rio das Ostras - Rio das Ostras ganha um novo reforço na área da segurança pública com a chegada da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), grupamento criado para ampliar a presença da Guarda Civil Municipal nas ruas e fortalecer as ações preventivas em todo o município. A nova estrutura passa a atuar em conjunto com o Grupamento de Operações Especiais (GOE), ampliando a capacidade operacional da corporação e a resposta às demandas da população.

Com um efetivo formado por 24 agentes capacitados, a ROMU terá como principal missão realizar patrulhamento ostensivo e permanente, com atenção especial para áreas com maior registro de furtos e ocorrências de menor potencial ofensivo. A proposta é aumentar a sensação de segurança dos moradores e visitantes por meio da presença constante das equipes em pontos estratégicos da cidade.

A criação do novo grupamento representa mais um passo no fortalecimento das ações de prevenção e monitoramento urbano. Enquanto a ROMU estará voltada para rondas diárias e atuação direta nas ruas, o GOE continuará exercendo funções especializadas, incluindo apoio às secretarias municipais, segurança em eventos, ações de pronto emprego e suporte operacional à Guarda Civil Municipal.

A atuação integrada permitirá que os dois grupamentos trabalhem de forma complementar, ampliando a cobertura territorial e garantindo mais agilidade no atendimento às ocorrências.

Segundo a Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, a iniciativa busca oferecer respostas mais rápidas às necessidades da população e fortalecer o trabalho preventivo, considerado uma das principais ferramentas no combate à criminalidade.

Com a chegada da ROMU, a expectativa é que a presença ostensiva dos agentes contribua para reduzir ocorrências, ampliar a sensação de proteção nos bairros e reforçar a confiança da população no trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal.