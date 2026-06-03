Unidade móvel superou a meta inicial de atendimentos e ajudou a reduzir a fila de espera por procedimentos oftalmológicos no municípioFoto: Divulgação
Carreta Oftalmológica encerra atendimento com recorde de cirurgias e devolve qualidade de vida a pacientes em Rio das Ostras
Parceria entre município e Governo Federal ultrapassa metas, realiza 1.300 cirurgias de catarata e amplia acesso da população aos serviços especializados de saúde
Empresários de Rio das Ostras terão novo calendário tributário e mudanças no Simples Nacional
Reforma Tributária altera prazos, emissão de notas fiscais e forma de recolhimento de impostos para micro e pequenas empresas
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Rio das Ostras entra no ritmo do maior festival gratuito de jazz e blues da América Latina
Cidade finaliza preparativos para receber milhares de visitantes, movimentar a economia e transformar espaços públicos em grandes palcos de música, cultura e gastronomia
Fábio do Pastel recebe ministro de Lula e discute demandas da pesca regional
Encontro reuniu ainda secretários, técnicos da área, pescadores e lideranças da região. Entre os presentes, o secretário de Agricultura de Araruama, André Mônica, que representou a prefeita Daniela Soares (PL)
Serginho ganha espaço na Alerj e leva demandas ao debate da LDO estadual
Prefeito de Cabo Frio classifica audiência como histórica e, no mesmo dia, acompanha o início de obras em Maria Joaquina
Onde nascem os aplausos: Espaço Arthur Maia revela novos talentos no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival
Palco mais intimista do evento aposta na proximidade com o público e reúne oito atrações em uma programação dedicada à renovação da cena musical
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