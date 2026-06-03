Unidade móvel superou a meta inicial de atendimentos e ajudou a reduzir a fila de espera por procedimentos oftalmológicos no município - Foto: Divulgação

Unidade móvel superou a meta inicial de atendimentos e ajudou a reduzir a fila de espera por procedimentos oftalmológicos no municípioFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2026 10:01

Rio das Ostras - A visão recuperada de centenas de moradores se transformou no principal resultado de uma das maiores ações oftalmológicas já realizadas em Rio das Ostras. Após 38 dias de atendimentos, a Carreta Oftalmológica do programa federal Agora Tem Especialistas encerrou suas atividades no município com números acima do previsto, beneficiando pacientes que aguardavam por consultas, exames e cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa, fruto da parceria entre o Governo Federal e a administração municipal, contabilizou mais de 4,6 mil atendimentos. Ao longo do período, foram realizadas 2.238 consultas, 2.427 revisões pós-operatórias e 1.300 cirurgias de catarata, resultado que superou em 200 procedimentos a meta inicialmente estabelecida.

A previsão era que a unidade permanecesse na cidade durante 30 dias e realizasse cerca de 1.100 cirurgias. A demanda e a organização da rede de atendimento permitiram a ampliação das atividades, garantindo mais procedimentos e reduzindo significativamente a fila de espera por atendimento oftalmológico especializado.

O acesso aos serviços ocorreu por meio da Regulação Municipal, respeitando critérios clínicos e assistenciais. Os atendimentos priorizaram pacientes com suspeita ou diagnóstico de catarata que já aguardavam encaminhamento na rede pública de saúde.

Além dos números expressivos, a ação representou uma mudança concreta na rotina de muitos moradores. A recuperação da visão possibilita mais autonomia, melhora a qualidade de vida e contribui para o bem-estar de pessoas que enfrentavam dificuldades em atividades simples do dia a dia.

Mesmo com o encerramento da unidade móvel, os atendimentos oftalmológicos continuam sendo oferecidos no Centro Oftalmológico Municipal, anexo ao Centro de Saúde da Extensão do Bosque. O espaço realiza consultas especializadas, acompanhamento de pacientes e tratamentos relacionados à retina, córnea, glaucoma e catarata.

O município também mantém a realização de cirurgias oftalmológicas no Hospital Municipal, além da entrega de óculos e colírios para pacientes submetidos aos procedimentos de catarata.

Os resultados alcançados pela Carreta Oftalmológica reforçam a importância da ampliação do acesso a serviços especializados e demonstram o impacto de ações direcionadas à redução das filas de espera na rede pública de saúde.