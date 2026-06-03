Estruturas estão em fase final de montagem para receber artistas, turistas e moradores em diferentes pontos de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Estruturas estão em fase final de montagem para receber artistas, turistas e moradores em diferentes pontos de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2026 10:01

Rio das Ostras - Rio das Ostras vive os últimos dias de preparação para um dos eventos mais aguardados do calendário cultural brasileiro. A cidade vai se transformar em palco para grandes atrações nacionais e internacionais com a realização da 22ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, que promete atrair milhares de turistas, movimentar hotéis, restaurantes, comércios e reforçar a posição do município como referência cultural no país.



Reconhecido como o maior festival gratuito de jazz e blues da América Latina, o evento integrará a programação do Circuito Sesc Jazz & Blues e colocará Rio das Ostras novamente no centro das atenções do cenário cultural brasileiro. Nos bastidores, equipes trabalham nos ajustes finais da estrutura que ocupará diferentes regiões da cidade e receberá um público vindo de várias partes do estado e do país.



A programação será distribuída em cinco espaços preparados para receber shows, atividades culturais e ações voltadas à economia criativa. Os palcos estarão localizados na Praça São Pedro, Lagoa de Iriry, Boca da Barra, Cidade do Jazz, em Costazul, e no Espaço Arthur Maia – Casa do Jazz, dedicado à valorização dos músicos locais e regionais.



Um dos pontos de maior circulação será a Cidade do Jazz. O espaço reunirá 20 operações gastronômicas entre restaurantes, food trucks e estações de bebidas, oferecendo ao público uma experiência que une música e gastronomia. A expectativa é de forte movimentação econômica para empreendedores locais e para toda a cadeia turística do município.



Além da programação musical, o festival ampliará seu compromisso com práticas sustentáveis. A organização prevê a coleta e triagem de toneladas de resíduos, ações de reciclagem, iniciativas de educação ambiental e um mutirão de limpeza na Lagoa de Iriry. A proposta busca reduzir impactos ambientais e consolidar o evento como referência em responsabilidade socioambiental.



Outra novidade será o Espaço AfroJazz, criado para destacar a influência afro-diaspórica na formação do jazz e do blues. O local contará com atividades ligadas à arte, moda sustentável, audiovisual, educação e economia criativa, ampliando o diálogo entre cultura, identidade e inclusão.



O festival também abrirá espaço para capacitação profissional. Dois workshops gratuitos serão realizados no Auditório da Fundação de Cultura, abordando temas como elaboração de projetos culturais e sustentabilidade aplicada à realização de grandes eventos.



Muito além da música, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival se consolidou como uma vitrine para a cultura, para o turismo e para a economia criativa. A expectativa é que mais uma edição fortaleça a imagem da cidade como um dos principais destinos culturais do Brasil.







PROGRAMAÇÃO COMPLETA



DIA 4 – QUINTA-FEIRA

PALCO BOCA DA BARRA

16h – Linda May Han Oh

17h30 – Omar Coleman & Igor Prado

PALCO CIDADE DO JAZZ (COSTAZUL)

20h – Estação 66

21h15 – Gabriel Grossi Quarteto “RE DISC COVER”

22h45 – Fred Sunwalk

00h15 – Stanley Jordan “Plays Jimi”

PALCO ESPAÇO ARTHUR MAIA – CASA DO JAZZ

19h30 – DJ Clube do Vinil

21h – Novos Talentos In Blues

22h – Luan Schuenckel



DIA 5 – SEXTA-FEIRA

PALCO BRASIL PETROBRAS (CONCHA ACÚSTICA)

11h15 – Dudu Lima convida Wagner Tiso

PALCO LAGOA DO IRIRY

14h – Stanley Jordan “Plays Jimi”

PALCO BOCA DA BARRA

17h – The Brooks

PALCO CIDADE DO JAZZ (COSTAZUL)

20h – Nubya Garcia

21h30 – Mark Lettieri Group

23h – Larkin Poe

00h30 – Bixiga 70

PALCO ESPAÇO ARTHUR MAIA – CASA DO JAZZ

19h30 – DJ Clube do Vinil

21h – Quarteto Caê Instrumental

22h – Agatha Louize



DIA 6 – SÁBADO

PALCO BRASIL PETROBRAS (CONCHA ACÚSTICA)

11h15 – Guinga e Marcel Powell – Tributo a Baden Powell

PALCO LAGOA DO IRIRY

14h – Larkin Poe

PALCO BOCA DA BARRA

17h – Nubya Garcia

PALCO CIDADE DO JAZZ (COSTAZUL)

20h – Linda May Han Oh

21h30 – Bill Laurance Trio

23h – Taj Farrant

00h30 – The Brooks

PALCO ESPAÇO ARTHUR MAIA – CASA DO JAZZ

19h30 – DJ Clube do Vinil

21h – Sexteto de Jazz do CBMERJ

22h – Belzeblues

23h – Big Bee



DIA 7 – DOMINGO

PALCO BRASIL PETROBRAS (CONCHA ACÚSTICA)

11h15 – AfroJazz

PALCO LAGOA DO IRIRY

14h – Cris Crochemore

15h15 – Taj Farrant

PALCO BOCA DA BARRA

17h – Mark Lettieri Group

18h30 – Bill Laurance Trio