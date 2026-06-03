Estruturas estão em fase final de montagem para receber artistas, turistas e moradores em diferentes pontos de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Reconhecido como o maior festival gratuito de jazz e blues da América Latina, o evento integrará a programação do Circuito Sesc Jazz & Blues e colocará Rio das Ostras novamente no centro das atenções do cenário cultural brasileiro. Nos bastidores, equipes trabalham nos ajustes finais da estrutura que ocupará diferentes regiões da cidade e receberá um público vindo de várias partes do estado e do país.
A programação será distribuída em cinco espaços preparados para receber shows, atividades culturais e ações voltadas à economia criativa. Os palcos estarão localizados na Praça São Pedro, Lagoa de Iriry, Boca da Barra, Cidade do Jazz, em Costazul, e no Espaço Arthur Maia – Casa do Jazz, dedicado à valorização dos músicos locais e regionais.
Um dos pontos de maior circulação será a Cidade do Jazz. O espaço reunirá 20 operações gastronômicas entre restaurantes, food trucks e estações de bebidas, oferecendo ao público uma experiência que une música e gastronomia. A expectativa é de forte movimentação econômica para empreendedores locais e para toda a cadeia turística do município.
Além da programação musical, o festival ampliará seu compromisso com práticas sustentáveis. A organização prevê a coleta e triagem de toneladas de resíduos, ações de reciclagem, iniciativas de educação ambiental e um mutirão de limpeza na Lagoa de Iriry. A proposta busca reduzir impactos ambientais e consolidar o evento como referência em responsabilidade socioambiental.
Outra novidade será o Espaço AfroJazz, criado para destacar a influência afro-diaspórica na formação do jazz e do blues. O local contará com atividades ligadas à arte, moda sustentável, audiovisual, educação e economia criativa, ampliando o diálogo entre cultura, identidade e inclusão.
O festival também abrirá espaço para capacitação profissional. Dois workshops gratuitos serão realizados no Auditório da Fundação de Cultura, abordando temas como elaboração de projetos culturais e sustentabilidade aplicada à realização de grandes eventos.
Muito além da música, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival se consolidou como uma vitrine para a cultura, para o turismo e para a economia criativa. A expectativa é que mais uma edição fortaleça a imagem da cidade como um dos principais destinos culturais do Brasil.
DIA 4 – QUINTA-FEIRA
PALCO BOCA DA BARRA
16h – Linda May Han Oh
17h30 – Omar Coleman & Igor Prado
PALCO CIDADE DO JAZZ (COSTAZUL)
20h – Estação 66
21h15 – Gabriel Grossi Quarteto “RE DISC COVER”
22h45 – Fred Sunwalk
00h15 – Stanley Jordan “Plays Jimi”
PALCO ESPAÇO ARTHUR MAIA – CASA DO JAZZ
19h30 – DJ Clube do Vinil
21h – Novos Talentos In Blues
22h – Luan Schuenckel
DIA 5 – SEXTA-FEIRA
PALCO BRASIL PETROBRAS (CONCHA ACÚSTICA)
11h15 – Dudu Lima convida Wagner Tiso
PALCO LAGOA DO IRIRY
14h – Stanley Jordan “Plays Jimi”
PALCO BOCA DA BARRA
17h – The Brooks
PALCO CIDADE DO JAZZ (COSTAZUL)
20h – Nubya Garcia
21h30 – Mark Lettieri Group
23h – Larkin Poe
00h30 – Bixiga 70
PALCO ESPAÇO ARTHUR MAIA – CASA DO JAZZ
19h30 – DJ Clube do Vinil
21h – Quarteto Caê Instrumental
22h – Agatha Louize
DIA 6 – SÁBADO
PALCO BRASIL PETROBRAS (CONCHA ACÚSTICA)
11h15 – Guinga e Marcel Powell – Tributo a Baden Powell
PALCO LAGOA DO IRIRY
14h – Larkin Poe
PALCO BOCA DA BARRA
17h – Nubya Garcia
PALCO CIDADE DO JAZZ (COSTAZUL)
20h – Linda May Han Oh
21h30 – Bill Laurance Trio
23h – Taj Farrant
00h30 – The Brooks
PALCO ESPAÇO ARTHUR MAIA – CASA DO JAZZ
19h30 – DJ Clube do Vinil
21h – Sexteto de Jazz do CBMERJ
22h – Belzeblues
23h – Big Bee
DIA 7 – DOMINGO
PALCO BRASIL PETROBRAS (CONCHA ACÚSTICA)
11h15 – AfroJazz
PALCO LAGOA DO IRIRY
14h – Cris Crochemore
15h15 – Taj Farrant
PALCO BOCA DA BARRA
17h – Mark Lettieri Group
18h30 – Bill Laurance Trio
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