Carlos Augusto comemora sucesso de programa federal e anuncia Clínica de Olhos em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Após zerar fila da catarata, Rio das Ostras projeta criação da Clínica do Olho
Mais de 1.300 cirurgias devolvem autonomia a pacientes e impulsionam novo projeto para ampliar o atendimento oftalmológico no município
Talento que faz a diferença: estudantes de Rio das Ostras brilham na maior olimpíada de matemática do país
Município conquista medalhas nacionais, premiações estaduais e reforça tradição de excelência no ensino com destaque para aluno que acumula cinco ouros na competição
Após zerar fila da catarata, Rio das Ostras projeta criação da Clínica do Olho
Mais de 1.300 cirurgias devolvem autonomia a pacientes e impulsionam novo projeto para ampliar o atendimento oftalmológico no município
Defesa Civil e Guarda Ambiental reforçam preparo com treinamento de rapel em área de mata
Capacitação em ambiente natural ampliou conhecimentos sobre segurança, gestão de riscos e atuação em locais de difícil acesso
Daniela Soares entrega nova UBS e lança novo padrão na saúde de Araruama
Unidade foi ampliada, modernizada e servirá de referência para futuras obras da rede municipal de saúde
Pagamento garantido e cidade colorida pra Copa: o pacote positivo de Fabinho Costa
Prefeito de Iguaba Grande aposta em clima de união e valorização dos servidores para movimentar a cidade e o comércio local
Marcelo Magno dá início à temporada de baleias e fortalece turismo sustentável
Programação gratuita reúne especialistas, estudantes e projetos de pesquisa durante três dias de atividades no Barcelão
Dr. Serginho devolve à população o Ginásio Alfredo Barreto revitalizado
Equipamento esportivo é reinaugurado com casa cheia, investimento em infraestrutura e promessa de impulsionar projetos sociais e grandes eventos em Cabo Frio. Teve partida de showbol e Brasil ganhou da Argentina por 13 a 12
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.