Carlos Augusto comemora sucesso de programa federal e anuncia Clínica de Olhos em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Carlos Augusto comemora sucesso de programa federal e anuncia Clínica de Olhos em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 02/06/2026 09:19

Rio das Ostras - Mais de 1.300 moradores voltaram a enxergar com mais nitidez, recuperar a independência nas tarefas do dia a dia e retomar atividades que haviam sido limitadas pela perda gradual da visão. O resultado expressivo das cirurgias de catarata realizadas em Rio das Ostras abriu caminho para um novo passo na área da saúde: a criação de uma Clínica do Olho destinada a ampliar os serviços oftalmológicos oferecidos à população.

O anúncio foi feito na segunda-feira (1º) pelo prefeito Carlos Augusto, em vídeo publicado nas redes sociais. A proposta surge após a conclusão dos atendimentos realizados por meio do Programa Agora Tem Especialistas, iniciativa desenvolvida em parceria com o Ministério da Saúde, que permitiu zerar a fila de espera para cirurgias de catarata no município.

Ao destacar os resultados alcançados, o prefeito ressaltou o impacto que o programa teve na vida dos pacientes atendidos ao longo do último mês.

“A parceria entre a Prefeitura de Rio das Ostras e o Ministério da Saúde trouxe essa carreta que fez a felicidade de mais de 1.300 pessoas, que voltaram a reconhecer cores, ganharam autonomia e recuperaram qualidade de vida”, afirmou.

Ao lado da coordenadora do Centro Oftalmológico Municipal, Geórgia Nogueira, e da médica oftalmologista Camilla Barrel, Carlos Augusto agradeceu o trabalho realizado pelas equipes envolvidas no atendimento aos pacientes.

Segundo ele, os números representam muito mais do que estatísticas. Representam histórias de pessoas que voltaram a ler, caminhar com segurança, dirigir, trabalhar e realizar atividades simples da rotina sem as limitações impostas pela doença.

“A catarata não tira apenas a nitidez da visão. Ela dificulta a leitura, o caminhar, o trabalho, o cuidado com a casa e até o prazer de enxergar claramente quem se ama. Encerrar esse ciclo com a fila zerada é uma conquista que emociona e marca a reconstrução da saúde em Rio das Ostras”, declarou.

Com o encerramento da etapa realizada pela carreta oftalmológica, a administração municipal pretende manter o atendimento aos pacientes por meio da estrutura já existente na rede pública e avançar na criação de uma unidade especializada.

A futura Clínica do Olho deverá reunir consultas, exames e procedimentos cirúrgicos em um mesmo espaço, ampliando a capacidade de atendimento e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras unidades de saúde.

“O trabalho não para aqui. Vamos dar continuidade às cirurgias no Hospital Municipal e, em breve, criar a nossa Clínica do Olho, com mais estrutura, capacidade e cuidado para atender a população. É assim que a saúde volta a funcionar, com planejamento, ação e compromisso com quem mais precisa”, concluiu o prefeito.

O novo projeto reforça a estratégia de fortalecimento da assistência especializada no município e surge impulsionado por uma iniciativa que, em apenas um mês, transformou a realidade de centenas de famílias ao devolver algo essencial: a capacidade de enxergar o mundo novamente.