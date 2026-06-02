Agentes participaram de atividades práticas e teóricas voltadas para operações de resgate e monitoramento em áreas de risco - Foto: Divulgação

Agentes participaram de atividades práticas e teóricas voltadas para operações de resgate e monitoramento em áreas de riscoFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 09:19

Rio das Ostras - Os agentes da Defesa Civil e da Guarda Ambiental de Rio das Ostras encararam cordas, paredões naturais e desafios técnicos durante um treinamento que teve como principal objetivo fortalecer a preparação das equipes para situações que exigem rapidez, segurança e tomada de decisão em ambientes complexos. A capacitação foi na Cachoeira das Andorinhas, em Aldeia Velha, distrito de Silva Jardim.

A iniciativa reuniu profissionais que atuam diretamente em ações de monitoramento, prevenção e resposta a ocorrências, oferecendo conhecimentos fundamentais para operações em áreas de difícil acesso. O treinamento foi promovido por meio de uma parceria entre as empresas Calangos Adventure e Aventuras do Patrocínio.

Ao longo dos dois dias, os participantes passaram por atividades teóricas e práticas voltadas para técnicas verticais, segurança operacional e gerenciamento de riscos. O conteúdo buscou preparar os agentes para enfrentar cenários adversos com mais eficiência, ampliando a capacidade de resposta em situações de emergência.

Entre os temas abordados estiveram a utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), manutenção dos materiais, confecção de nós técnicos, montagem de ancoragens, progressão em cordas, técnicas de descida e procedimentos básicos de autossocorro.

Mais do que aprender técnicas de rapel, os agentes receberam orientações sobre planejamento de operações, análise das condições ambientais e adoção de protocolos capazes de reduzir riscos durante missões em áreas naturais.

Segundo o instrutor Marcelos Soares, a atividade vai além da prática esportiva e representa uma importante ferramenta de capacitação para profissionais que atuam em campo.

"O rapel exige preparo técnico, planejamento, responsabilidade e uma gestão eficiente dos riscos envolvidos. O objetivo foi oferecer conhecimentos que contribuam para uma atuação segura e alinhada às melhores práticas da atividade", destacou.

A qualificação integra o processo de aperfeiçoamento contínuo das equipes municipais. A proposta é garantir que os profissionais estejam preparados para atuar em diferentes cenários, especialmente em locais onde o acesso é limitado e as condições exigem técnicas específicas de resgate e deslocamento.

Com treinamento, conhecimento e prática, os agentes ampliam sua capacidade operacional e fortalecem a segurança das ações desenvolvidas em benefício da população, especialmente em ocorrências que demandam rapidez, estratégia e precisão.