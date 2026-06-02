Alunos da rede municipal foram homenageados em cerimônia que reuniu os destaques da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - Foto: Divulgação

Alunos da rede municipal foram homenageados em cerimônia que reuniu os destaques da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas PúblicasFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 09:20

Rio das Ostras - Os números impressionam, mas as histórias por trás deles chamam ainda mais atenção. Dedicação, disciplina e paixão pelo conhecimento levaram estudantes de Rio das Ostras ao topo da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), uma das mais importantes competições educacionais do país. O resultado colocou o município novamente entre os destaques do Estado do Rio de Janeiro e garantiu reconhecimento nacional para jovens talentos da rede municipal de ensino.

Na 20ª edição da Obmep, Rio das Ostras conquistou duas medalhas nacionais, sendo uma de ouro e outra de bronze, além de sete premiações estaduais e 25 menções honrosas. O desempenho garantiu a participação dos alunos premiados na cerimônia regional de entrega das medalhas, realizada no último dia 27 de maio, no tradicional Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro.

O resultado reafirma uma trajetória construída ao longo de duas décadas de participação na competição. A cidade acumula históricos desempenhos de destaque e já teve estudantes selecionados para programas de iniciação científica em matemática, uma oportunidade oferecida aos alunos que alcançam resultados expressivos na olimpíada.

Entre os nomes que mais chamaram atenção nesta edição está o estudante Benício Felizola de Freitas, da Escola Municipal Vereador Pedro Moreira dos Santos. Medalhista de ouro nacional e ouro estadual, ele consolidou uma trajetória rara dentro da competição.

Esta foi a quarta conquista consecutiva do estudante na Obmep. Com o resultado deste ano, Benício soma cinco medalhas de ouro, sendo duas nacionais e três estaduais, além de uma prata e uma bronze. Um desempenho que o coloca entre os principais destaques da história recente da olimpíada na região.

Outro nome de destaque foi o estudante Phietro Henriky de Oliveira Soares, da Escola Municipal Nilton Balthazar, que conquistou medalha de bronze nacional e prata estadual, reforçando o excelente desempenho dos alunos da rede municipal.

O trabalho desenvolvido dentro das salas de aula também foi reconhecido. O professor Pedro Paulo Souza Debossam, da Escola Municipal Vereador Pedro Moreira dos Santos, recebeu premiação pelo desempenho dos estudantes orientados por ele, reconhecimento que evidencia a importância dos educadores na formação dos jovens talentos.

Além das medalhas nacionais, Rio das Ostras conquistou sete premiações estaduais. Entre os medalhistas estão Arthur Ribeiro Marcelino, Kaio da Silva Dias, Keven Barreto Leandro, Marjory Ribeiro Catarino e Alana Vitória Arruda dos Santos, que garantiram medalhas de bronze em suas respectivas categorias.

Para a coordenadora de Acompanhamento Pedagógico do Núcleo de Gestão Pedagógica, Caroline Pimentel, os resultados demonstram a capacidade dos estudantes da cidade em uma área considerada desafiadora para grande parte dos alunos brasileiros.

Ao longo dos 20 anos da olimpíada, Rio das Ostras construiu uma trajetória marcada por medalhas, premiações e participação em programas de iniciação científica, fortalecendo uma cultura de valorização do conhecimento e do ensino de matemática.

Mais do que troféus e certificados, as conquistas representam oportunidades, ampliam horizontes acadêmicos e mostram que a educação pública continua sendo capaz de revelar talentos que transformam dedicação em resultados de excelência.