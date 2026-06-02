Espaço Arthur Maia se consolida como vitrine para novos artistas e ponto de encontro dos amantes do jazz e do blues - Foto: Divulgação

Espaço Arthur Maia se consolida como vitrine para novos artistas e ponto de encontro dos amantes do jazz e do bluesFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 09:20

Rio das Ostras - Nem sempre os momentos mais marcantes de um festival acontecem diante das maiores multidões. Em Rio das Ostras, um dos espaços mais disputados pelo público é justamente aquele que aproxima artistas e espectadores, transforma apresentações em experiências e abre caminho para novos nomes da música. É essa atmosfera que volta a tomar conta do Espaço Arthur Maia durante a 22ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival.

Instalado na Cidade do Jazz, em Costazul, o palco receberá oito atrações ao longo de três noites de programação, entre os dias 4 e 6 de junho. Reconhecido por sua proposta intimista, o espaço se tornou uma das marcas do festival ao valorizar músicos da região, incentivar a formação de plateia e criar oportunidades para artistas que buscam ampliar sua visibilidade no cenário cultural.

Enquanto os grandes palcos recebem estrelas nacionais e internacionais, o Espaço Arthur Maia cumpre um papel igualmente importante: aproximar o público da essência do jazz e do blues por meio de apresentações mais próximas, espontâneas e conectadas com a diversidade musical produzida na região.

O local presta homenagem ao saudoso Arthur Maia, considerado um dos mais talentosos baixistas da música brasileira. Dono de uma trajetória marcada pela versatilidade e por parcerias com grandes artistas do país, ele deixou uma forte ligação com o festival ao realizar uma de suas últimas apresentações no evento.

Ao longo dos anos, o espaço se transformou em um ambiente de descobertas musicais, reunindo admiradores dos dois gêneros, estudantes, músicos e visitantes que buscam vivenciar o festival além dos shows principais. A proposta fortalece a cena cultural local e ajuda a renovar o público que acompanha o jazz e o blues no município.

Nesta edição, o palco ganha ainda mais destaque com a chancela da Petrobras, patrocinadora master do festival. O apoio reforça a importância do investimento em projetos que valorizam a produção artística regional e ampliam o acesso da população a manifestações culturais de qualidade.

A programação deste ano reúne diferentes estilos, formações instrumentais e propostas musicais. Entre as atrações estão artistas em ascensão, grupos instrumentais e bandas já conhecidas do público que frequenta o circuito cultural da região.

Na quinta-feira, dia 4, a noite começa com o DJ Clube do Vinil, seguido pelos Novos Talentos In Blues e pelo músico Luan Schuenckel. Na sexta-feira, dia 5, o público poderá acompanhar apresentações do Quarteto Caê Instrumental e da cantora Agatha Louize, além da participação do DJ Clube do Vinil.

Já no sábado, dia 6, a programação reúne o Sexteto de Jazz do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a banda Belzeblues e o grupo Big Bee, encerrando a agenda do espaço com uma sequência de apresentações dedicadas aos amantes da boa música.

Com entrada gratuita, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival segue como um dos maiores eventos do gênero na América Latina e um importante impulsionador da economia criativa, do turismo e da cultura no Estado do Rio de Janeiro. Dentro desse cenário, o Espaço Arthur Maia reafirma sua vocação de ser um lugar onde talentos ganham voz, carreiras encontram novas oportunidades e o público descobre sons que muitas vezes se transformam em futuras referências da música brasileira.

Programação do Espaço Arthur Maia – Casa do Jazz

Dia 4 de junho – Quinta-feira

19h30 – DJ Clube do Vinil

21h – Novos Talentos In Blues

22h – Luan Schuenckel

Dia 5 de junho – Sexta-feira

19h30 – DJ Clube do Vinil

21h – Quarteto Caê Instrumental

22h – Agatha Louize

Dia 6 de junho – Sábado

19h30 – DJ Clube do Vinil

21h – Sexteto de Jazz do CBMERJ

22h – Belzeblues

23h – Big Bee

