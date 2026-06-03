Mudanças exigirão atenção redobrada de micro e pequenos empresários nos próximos mesesFoto: Divulgação
Empresários de Rio das Ostras terão novo calendário tributário e mudanças no Simples Nacional
Reforma Tributária altera prazos, emissão de notas fiscais e forma de recolhimento de impostos para micro e pequenas empresas
ROMU reforça segurança nas ruas de Rio das Ostras com patrulhamento ostensivo e atuação estratégica
Novo grupamento da Guarda Civil Municipal contará com 24 agentes e terá foco na prevenção de furtos, pequenos delitos e aumento da presença policial nos bairros
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Carreta Oftalmológica encerra atendimento com recorde de cirurgias e devolve qualidade de vida a pacientes em Rio das Ostras
Parceria entre município e Governo Federal ultrapassa metas, realiza 1.300 cirurgias de catarata e amplia acesso da população aos serviços especializados de saúde
Rio das Ostras entra no ritmo do maior festival gratuito de jazz e blues da América Latina
Cidade finaliza preparativos para receber milhares de visitantes, movimentar a economia e transformar espaços públicos em grandes palcos de música, cultura e gastronomia
Fábio do Pastel recebe ministro de Lula e discute demandas da pesca regional
Encontro reuniu ainda secretários, técnicos da área, pescadores e lideranças da região. Entre os presentes, o secretário de Agricultura de Araruama, André Mônica, que representou a prefeita Daniela Soares (PL)
Serginho ganha espaço na Alerj e leva demandas ao debate da LDO estadual
Prefeito de Cabo Frio classifica audiência como histórica e, no mesmo dia, acompanha o início de obras em Maria Joaquina
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