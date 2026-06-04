Píer do Emissário Submarino volta a receber o público após revitalização que modernizou e reforçou a segurança do espaçoFoto: Divulgação
Píer de Costazul volta a receber moradores e turistas após revitalização completa em Rio das Ostras
Cartão-postal da cidade ganha nova estrutura, iluminação, acessibilidade e reforça vocação turística em um dos pontos mais visitados do litoral fluminense
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Daniela Soares busca mais efetivo e viaturas em reunião com a cúpula da PM
Com a implantação do 42º BPM, prefeita quer ampliar a estrutura policial e garantir mais presença das forças de segurança nas ruas
Fabinho Costa vai ao INEA e cobra avanço de obra aguardada no Canellas City
Projeto é considerado uma das principais demandas de infraestrutura de Iguaba Grande e aguarda repasses orçamentários para avançar
Após boatos nas redes, Dr Serginho reage e episódio ganha ares de disputa pré-eleitoral
Suposta ação da Polícia Federal leva prefeito de Cabo Frio às redes desmentir a notícia falsa. Na verdade, agentes da PF foram à Comsercaf solicitar melhorias na iluminação do acesso ao aeroporto
ROMU reforça segurança nas ruas de Rio das Ostras com patrulhamento ostensivo e atuação estratégica
Novo grupamento da Guarda Civil Municipal contará com 24 agentes e terá foco na prevenção de furtos, pequenos delitos e aumento da presença policial nos bairros
Empresários de Rio das Ostras terão novo calendário tributário e mudanças no Simples Nacional
Reforma Tributária altera prazos, emissão de notas fiscais e forma de recolhimento de impostos para micro e pequenas empresas
Carreta Oftalmológica encerra atendimento com recorde de cirurgias e devolve qualidade de vida a pacientes em Rio das Ostras
Parceria entre município e Governo Federal ultrapassa metas, realiza 1.300 cirurgias de catarata e amplia acesso da população aos serviços especializados de saúde
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