Píer do Emissário Submarino volta a receber o público após revitalização que modernizou e reforçou a segurança do espaço - Foto: Divulgação

Píer do Emissário Submarino volta a receber o público após revitalização que modernizou e reforçou a segurança do espaçoFoto: Divulgação

Publicado 04/06/2026 14:28

Rio das Ostras - A orla de Costazul ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (4) com a reabertura oficial do Píer do Emissário Submarino, um dos cenários mais conhecidos e fotografados de Rio das Ostras. Após meses de obras, o espaço voltou a receber moradores e visitantes com estrutura renovada, mais segurança e melhorias voltadas à acessibilidade e ao lazer.

O local havia sido interditado em setembro do ano passado depois que parte da grade de proteção apresentou problemas estruturais, exigindo a suspensão do acesso ao público. Desde então, o píer passou por uma ampla revitalização para garantir melhores condições de uso e devolver à população um dos principais cartões-postais do município.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou que a revitalização representa mais uma etapa do processo de recuperação de espaços públicos da cidade.

“Em quatro anos, vamos fazer muitas inaugurações de infraestrutura, de resgate dos prédios da cidade e, acima de tudo, da melhoria da qualidade de vida da população com segurança, ordenamento e respeito”, afirmou.

A intervenção contemplou a instalação de quase 200 novos guarda-corpos ao longo de toda a estrutura, implantação de iluminação renovada, pintura completa, adequações de mobilidade e a construção de uma nova rampa de acesso ligando o calçadão ao píer.

Além de valorizar um importante ponto de contemplação da cidade, a obra fortalece o turismo local e amplia as opções de convivência para moradores e visitantes. O espaço é um dos locais mais procurados por quem busca apreciar o nascer do sol, caminhar à beira-mar ou registrar a paisagem da costa rio-ostrense.

A programação da reabertura contou ainda com apresentação da Ostras Band, marcando um dia especial para o calendário cultural da cidade. O momento também antecede a movimentação do tradicional Festival de Jazz & Blues, que reúne milhares de pessoas e reforça a vocação de Rio das Ostras como um dos principais destinos turísticos e culturais do estado.