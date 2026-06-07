Baleia presa em rede de pesca foi resgatada por equipes especializadas em Costazul, mobilizando moradores e gerando debate nas redes sociais - Foto: Reprodução Rede Social

Baleia presa em rede de pesca foi resgatada por equipes especializadas em Costazul, mobilizando moradores e gerando debate nas redes sociaisFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 07/06/2026 18:00 | Atualizado 07/06/2026 18:05

Rio das Ostras - O resgate de uma baleia presa em uma rede de pesca em Costazul transformou um cenário de preocupação em uma grande mobilização pela preservação da vida marinha em Rio das Ostras, neste domingo (7). O caso, que chamou a atenção de moradores, turistas e pescadores, ganhou ampla repercussão nas redes sociais após imagens mostrarem a atuação do Corpo de Bombeiros e de equipes especializadas para libertar o animal.

A ocorrência despertou sentimentos distintos. Enquanto muitos internautas celebraram o salvamento da baleia e defenderam medidas mais rígidas de proteção ambiental, outros chamaram atenção para a realidade das famílias que dependem da pesca artesanal para garantir o sustento diário.

Nas redes sociais, um dos comentários mais compartilhados questionou a presença de redes próximas à faixa de praia. O internauta afirmou que esse tipo de equipamento representa riscos à fauna marinha e pode contribuir para o aumento de ocorrências envolvendo animais encontrados mortos no litoral.

Em contrapartida, outras manifestações defenderam os pescadores locais. Um morador destacou que as baleias passam pela região em períodos específicos do ano, enquanto a atividade pesqueira acontece diariamente e representa fonte de renda para diversas famílias. Para ele, o desafio está na criação de regras que conciliem a preservação ambiental com a sobrevivência dos trabalhadores do mar.

Baleia é avistada presa a rede de pesca próximo ao emissário de Costazul em Rio das Ostras Foto: Reprodução Rede Social Entre as manifestações, pescadores também relataram preocupação com o episódio. Um profissional da categoria ressaltou que acidentes desse tipo prejudicam tanto os animais quanto quem vive da pesca. Segundo ele, a perda de redes representa prejuízo financeiro e situações como essa são indesejadas para todos os envolvidos.

O caso trouxe novamente à discussão a necessidade de ampliar o diálogo entre órgãos ambientais, pescadores e autoridades responsáveis pelo ordenamento costeiro. Especialistas apontam que períodos de migração de baleias exigem atenção redobrada, planejamento e monitoramento constante para reduzir riscos sem comprometer a atividade econômica das comunidades pesqueiras.

Após o trabalho das equipes de resgate, a baleia foi libertada e conseguiu retornar ao mar. O episódio terminou sem ferimentos aparentes ao animal, mas deixou uma reflexão importante sobre a convivência entre o homem e a natureza em uma região marcada pela riqueza ambiental e pela tradição pesqueira.