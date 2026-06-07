Baleia presa em rede de pesca foi resgatada por equipes especializadas em Costazul, mobilizando moradores e gerando debate nas redes sociaisFoto: Reprodução Rede Social
Baleia presa em rede mobiliza resgate em Rio das Ostras e reacende debate sobre pesca e preservação marinha
Caso registrado em Costazul teve final feliz após atuação de equipes de resgate, mas episódio provocou discussões sobre atividade pesqueira, proteção da fauna e convivência entre trabalho e meio ambiente
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Casal é preso após depredar píer revitalizado em Rio das Ostras
Ação ocorreu poucos dias após a reabertura do Píer de Costazul, um dos principais pontos turísticos e de convivência da cidade
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Daniela Soares acompanha montagem dos tapetes de sal e reforça tradição que projeta Araruama no turismo religioso
Mesmo após chuva durante a madrugada, voluntários mantiveram os trabalhos e garantiram a realização de uma das maiores celebrações de Corpus Christi do estado
Artista Monique Poubel amplia sua presença no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e consolida projeto que une arte e memória cultural
A designer e artesã Monique Poubel vive um dos momentos mais significativos de sua trajetória artística ao ampliar sua participação no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, o maior evento do seguimento da América Latina.
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