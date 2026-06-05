Obras da exposição "Florestas" revelam novas possibilidades artísticas a partir de elementos naturais reaproveitados - Foto: Divulgação

Obras da exposição "Florestas" revelam novas possibilidades artísticas a partir de elementos naturais reaproveitadosFoto: Divulgação

Publicado 05/06/2026 14:58

Rio das Ostras - A natureza ocupa o centro da cena cultural de Rio das Ostras com a exposição “Florestas”, do artista plástico Ehli Barbös, que está aberta ao público na Casa de Cultura Bento Costa Júnior. A mostra apresenta um conjunto de obras criadas a partir de elementos orgânicos como troncos, galhos e fragmentos naturais recolhidos de podas ou quedas espontâneas, transformados em peças que unem arte, sensibilidade e consciência ambiental.

Inaugurada na última quinta-feira (4), a exposição continua recebendo visitantes e propondo uma experiência que vai além da contemplação. As obras revelam formas, texturas e marcas deixadas pelo tempo, mostrando como materiais muitas vezes vistos como descartáveis podem ganhar novos significados por meio da criação artística.

Em “Florestas”, Ehli Barbös utiliza a própria natureza como inspiração e matéria-prima. Cada peça preserva características originais dos elementos utilizados, estabelecendo um diálogo entre a intervenção humana e os processos naturais. O resultado é uma coleção de trabalhos que valoriza a autenticidade dos materiais e desperta novos olhares sobre o ambiente ao nosso redor.

A mostra também promove reflexões sobre sustentabilidade, reaproveitamento e preservação ambiental. Ao transformar fragmentos naturais em arte, o artista convida o público a observar com mais atenção os ciclos da vida, da renovação e da transformação presentes na natureza.

Segundo Ehli Barbös, a proposta é estimular uma experiência mais sensível e contemplativa, aproximando as pessoas dos elementos naturais e de suas histórias. As obras ocupam o espaço expositivo como extensões da própria paisagem, criando um ambiente que favorece a observação e a conexão com o meio ambiente.

Além do valor artístico, “Florestas” reforça a importância da arte como ferramenta de conscientização e diálogo. A exposição apresenta uma combinação entre criatividade e responsabilidade ambiental, destacando que beleza e significado também podem surgir daquilo que a natureza oferece em seus processos de renovação.

Com uma proposta original e inspiradora, a mostra amplia a programação cultural da cidade e oferece ao público a oportunidade de vivenciar uma experiência que une arte, natureza e reflexão em um mesmo espaço.

