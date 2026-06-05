Obras da exposição "Florestas" revelam novas possibilidades artísticas a partir de elementos naturais reaproveitadosFoto: Divulgação
A arte Exposição "Florestas" transforma elementos da natureza em arte e convida público à reflexão em Rio das Ostras
Mostra de Ehli Barbös segue aberta na Casa de Cultura Bento Costa Júnior com obras produzidas a partir de troncos, galhos e materiais orgânicos reaproveitados
Judoca de Rio das Ostras faz história e conquista vaga inédita para representar o Rio em competição nacional
Convocação de Lavínia Valentim para disputar torneio em Salvador marca um momento histórico para o esporte do município e destaca o talento da nova geração do judô
A arte Exposição "Florestas" transforma elementos da natureza em arte e convida público à reflexão em Rio das Ostras
Mostra de Ehli Barbös segue aberta na Casa de Cultura Bento Costa Júnior com obras produzidas a partir de troncos, galhos e materiais orgânicos reaproveitados
Operação do Ministério Público mira ex-vereador investigado por duplo homicídio em Rio das Ostras
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra secretário municipal e policial militar apontado como suspeito de participação em crime que chocou moradores do bairro Âncora
Daniela Soares acompanha montagem dos tapetes de sal e reforça tradição que projeta Araruama no turismo religioso
Mesmo após chuva durante a madrugada, voluntários mantiveram os trabalhos e garantiram a realização de uma das maiores celebrações de Corpus Christi do estado
Artista Monique Poubel amplia sua presença no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e consolida projeto que une arte e memória cultural
A designer e artesã Monique Poubel vive um dos momentos mais significativos de sua trajetória artística ao ampliar sua participação no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, o maior evento do seguimento da América Latina.
Dr. Serginho sobe ao tatame para anunciar competição internacional em Cabo Frio
Ao lado do secretário Rafael Bernardo, prefeito utilizou o recém-reinaugurado Alfredo Barreto para divulgar a International Cup de Jiu-Jitsu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.