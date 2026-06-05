Lavínia Valentim representará o Estado do Rio de Janeiro em competição nacional de judô após alcançar convocação inédita para uma atleta de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Lavínia Valentim representará o Estado do Rio de Janeiro em competição nacional de judô após alcançar convocação inédita para uma atleta de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 05/06/2026 14:58 | Atualizado 05/06/2026 14:59

Rio das Ostras - A jovem atleta Lavínia Valentim alcançou um feito inédito para o esporte de Rio das Ostras e passou a integrar o seleto grupo de judocas convocados para defender as cores do Estado do Rio de Janeiro em uma competição nacional. A conquista coloca a cidade em evidência no cenário esportivo e reforça a força dos talentos que surgem nos projetos e associações esportivas do município.

Integrante da Associação Fênix de Atletas Riostrenses (Fênix Afar), Lavínia tornou-se a primeira atleta de Rio das Ostras convocada para representar o estado em uma disputa nacional na categoria Sub-18 até 40 quilos. O resultado é fruto de uma trajetória construída com disciplina, dedicação aos treinamentos e excelentes atuações nos tatames ao longo dos últimos anos.

A convocação chega em um momento especial da carreira da judoca. Atualmente, Lavínia ocupa a segunda colocação no ranking estadual da categoria e figura entre as melhores atletas do país, aparecendo na 22ª posição do ranking nacional. Os números refletem a regularidade e a evolução de uma atleta que vem acumulando resultados expressivos em importantes competições.

Agora, a jovem se prepara para mais um desafio de grande relevância. Entre os dias 26 e 28 de junho, ela disputará a competição nacional em Salvador, na Bahia, onde enfrentará atletas de diferentes estados brasileiros em busca de novas conquistas para sua carreira.

Mais do que um resultado individual, a convocação representa um marco para o esporte riostrense. O feito demonstra que atletas da cidade têm capacidade de competir em alto nível e alcançar espaço entre os principais nomes do judô brasileiro.

A trajetória de Lavínia também se transforma em inspiração para crianças e adolescentes que enxergam no esporte uma oportunidade de crescimento pessoal e realização de sonhos. A expectativa agora é que a judoca continue escrevendo capítulos importantes de sua história e leve o nome de Rio das Ostras ainda mais longe nos tatames do país.