Estudantes têm até quarta-feira para participar da pré-seleção para cadastro de reserva de estágio em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Estudantes têm até quarta-feira para participar da pré-seleção para cadastro de reserva de estágio em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 10:26

Rio das Ostras - Oportunidades para ingressar no mercado de trabalho e ganhar experiência profissional já estão ao alcance de estudantes de Rio das Ostras. O município abriu uma pré-seleção para formação de cadastro de reserva de estagiários dos níveis médio, técnico e superior, oferecendo uma nova porta de entrada para quem deseja desenvolver conhecimentos na prática e fortalecer o currículo.

As inscrições permanecem abertas até a próxima quarta-feira, dia 10, por meio do processo realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Os candidatos aprovados terão direito à bolsa-auxílio e ao auxílio-transporte.

A iniciativa contempla estudantes de diversas áreas do conhecimento, ampliando as chances para jovens em diferentes fases da formação acadêmica. Entre os cursos contemplados estão Pedagogia, Psicologia, Educação Física, Fonoaudiologia, Serviço Social, Letras, História, Matemática, Biologia, Geografia, Filosofia, Física, Química, Biblioteconomia, Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além de outras formações.

A seleção será realizada por meio de análise curricular, levando em consideração a compatibilidade entre o perfil do candidato e as vagas disponíveis. Após essa etapa, os classificados passarão pela apresentação da documentação exigida e pela assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado e frequentando uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As atividades terão caráter educativo e serão direcionadas principalmente ao apoio e à mediação das ações desenvolvidas em ambiente escolar, respeitando sempre a área de formação de cada estudante.

A carga horária será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais para alunos do ensino superior. Já os estudantes do ensino médio e técnico cumprirão jornada de quatro horas por dia, somando 20 horas semanais.

A abertura do cadastro de reserva representa uma oportunidade importante para jovens que buscam a primeira experiência profissional, além de permitir contato direto com a rotina de trabalho e o desenvolvimento de habilidades que poderão fazer diferença na futura carreira.