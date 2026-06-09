Vacinação contra a gripe segue disponível em Rio das Ostras e reforça a proteção da população contra a InfluenzaFoto: Ilustração
Rio das Ostras amplia vacinação contra a gripe e convoca crianças, adolescentes, idosos e gestantes
Imunização segue disponível nas unidades de saúde e reforça proteção contra complicações da Influenza durante o período de temperaturas mais baixas
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Projeto Marias já transforma vidas em Rio das Ostras ao unir acolhimento, trabalho e autonomia para mulheres
Iniciativa cria uma rede de proteção e geração de renda, utilizando o artesanato como instrumento de reconstrução e fortalecimento feminino
Castramóvel chega à Cidade Praiana e amplia acesso gratuito à saúde de cães e gatos em Rio das Ostras
Projeto leva castrações, orientações veterinárias e reforça ações de proteção animal em uma das regiões mais populosas do município
Rio das Ostras entra na rota de programa que troca equipamentos e incentiva consumo consciente
Moradores poderão participar de sorteio de geladeiras, trocar lâmpadas e acessar serviços da concessionária
Rio das Ostras abre cadastro de reserva para estagiários e amplia oportunidades para estudantes de diferentes áreas
Inscrições seguem até quarta-feira e contemplam alunos do ensino médio, técnico e superior com bolsa-auxílio e auxílio-transporte
Baleia presa em rede mobiliza resgate em Rio das Ostras e reacende debate sobre pesca e preservação marinha
Caso registrado em Costazul teve final feliz após atuação de equipes de resgate, mas episódio provocou discussões sobre atividade pesqueira, proteção da fauna e convivência entre trabalho e meio ambiente
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