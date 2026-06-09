Vacinação contra a gripe segue disponível em Rio das Ostras e reforça a proteção da população contra a Influenza - Foto: Ilustração

Vacinação contra a gripe segue disponível em Rio das Ostras e reforça a proteção da população contra a InfluenzaFoto: Ilustração

Publicado 09/06/2026 11:31

Rio das Ostras - A vacinação contra a gripe segue em ritmo intenso em Rio das Ostras e ganha um reforço importante na estratégia de prevenção à Influenza. Além dos grupos especiais já contemplados pela campanha, crianças e adolescentes de seis meses a 19 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes estão entre os públicos prioritários convocados para receber a dose e aumentar a proteção contra a doença.

Com a chegada dos dias mais frios, cresce também a circulação dos vírus respiratórios, elevando o risco de contaminação e de complicações, principalmente entre pessoas mais vulneráveis. A imunização é considerada a forma mais eficaz de evitar casos graves, internações e óbitos provocados pela gripe.

A vacina aplicada na rede pública protege contra os três principais subtipos do vírus Influenza que mais circularam no último ano. O imunizante é seguro, gratuito e está disponível nas unidades de saúde do município.

Para receber a dose, basta procurar um dos postos de vacinação levando documento de identificação, CPF ou Cartão SUS, além da caderneta de vacinação. A campanha também contempla diversos grupos especiais, como trabalhadores da saúde, professores, puérperas, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, pacientes com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, população rural, pessoas em situação de rua e trabalhadores do transporte coletivo, entre outros.

A Influenza é uma infecção viral que atinge o sistema respiratório e pode evoluir para quadros graves, especialmente entre idosos, crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. Febre alta, dores no corpo, tosse, dor de garganta e cansaço intenso estão entre os principais sintomas.

As unidades de saúde do município mantêm atendimento em horários específicos para vacinação, ampliando o acesso da população ao serviço. Em caso de dúvidas, a Vigilância em Imunizações disponibiliza atendimento por mensagem de texto pelo WhatsApp (22) 99860-3761.

A expectativa é ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção, reduzindo a circulação do vírus e protegendo a saúde coletiva em um período de maior incidência de doenças respiratórias.