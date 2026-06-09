Projeto Marias já está em funcionamento e utiliza o artesanato para promover acolhimento, autonomia e novas oportunidades para mulheresFoto: Divulgação
Projeto Marias já transforma vidas em Rio das Ostras ao unir acolhimento, trabalho e autonomia para mulheres
Iniciativa cria uma rede de proteção e geração de renda, utilizando o artesanato como instrumento de reconstrução e fortalecimento feminino
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Castramóvel chega à Cidade Praiana e amplia acesso gratuito à saúde de cães e gatos em Rio das Ostras
Projeto leva castrações, orientações veterinárias e reforça ações de proteção animal em uma das regiões mais populosas do município
Rio das Ostras entra na rota de programa que troca equipamentos e incentiva consumo consciente
Moradores poderão participar de sorteio de geladeiras, trocar lâmpadas e acessar serviços da concessionária
Rio das Ostras abre cadastro de reserva para estagiários e amplia oportunidades para estudantes de diferentes áreas
Inscrições seguem até quarta-feira e contemplam alunos do ensino médio, técnico e superior com bolsa-auxílio e auxílio-transporte
Baleia presa em rede mobiliza resgate em Rio das Ostras e reacende debate sobre pesca e preservação marinha
Caso registrado em Costazul teve final feliz após atuação de equipes de resgate, mas episódio provocou discussões sobre atividade pesqueira, proteção da fauna e convivência entre trabalho e meio ambiente
Casal é preso após depredar píer revitalizado em Rio das Ostras
Ação ocorreu poucos dias após a reabertura do Píer de Costazul, um dos principais pontos turísticos e de convivência da cidade
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