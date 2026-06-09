Projeto Marias já está em funcionamento e utiliza o artesanato para promover acolhimento, autonomia e novas oportunidades para mulheres - Foto: Divulgação

Projeto Marias já está em funcionamento e utiliza o artesanato para promover acolhimento, autonomia e novas oportunidades para mulheresFoto: Divulgação

Publicado 09/06/2026 11:31

Rio das Ostras - O recomeço de muitas mulheres em situação de vulnerabilidade ganhou um importante aliado em Rio das Ostras. O Projeto Marias já está em funcionamento e se consolida como uma iniciativa que vai além do atendimento social, oferecendo acolhimento, capacitação e oportunidades de geração de renda para mulheres vítimas de violência.

Desenvolvido por meio da união entre o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), a Associação Jubarte de Artesãos, a Fundação Rio das Ostras de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o projeto aposta na autonomia financeira como um dos caminhos para romper ciclos de violência e fortalecer a independência feminina.

A proposta combina assistência social e atividade produtiva. As participantes confeccionam peças artesanais que serão comercializadas em diferentes pontos da cidade, permitindo que elas obtenham renda sem expor suas identidades. A medida representa uma importante camada de proteção, especialmente para mulheres que ainda enfrentam situações delicadas e necessitam preservar a própria segurança.

O grande símbolo da iniciativa são as "Marias", bonecas artesanais criadas para representar sentimentos como coragem, esperança, alegria e superação. Cada peça carrega uma história e busca sensibilizar quem a adquire sobre a importância do combate à violência contra a mulher e da construção de uma sociedade mais acolhedora.

Mais do que um trabalho manual, a confecção das bonecas funciona como uma ferramenta de fortalecimento emocional, incentivando a convivência, o desenvolvimento de habilidades e a recuperação da autoestima das participantes.

Outro diferencial do projeto é o compromisso com a sustentabilidade. Parte dos materiais utilizados nas oficinas é reaproveitada por meio de iniciativas de reciclagem, agregando valor ambiental à ação e ampliando seu alcance social.

A importância do Projeto Marias está justamente na capacidade de criar oportunidades concretas para mulheres que enfrentam situações de violência e vulnerabilidade. Ao oferecer uma rede de apoio, qualificação e possibilidade de renda própria, a iniciativa contribui para que elas recuperem a confiança e construam novos caminhos com mais dignidade e autonomia.

A ação também fortalece a mobilização da sociedade em torno da proteção às mulheres, reunindo instituições, artesãos e parceiros em uma corrente de solidariedade que transforma histórias individuais em exemplos de resistência e esperança.