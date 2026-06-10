Representantes de Rio das Ostras oficializam adesão ao programa federal que amplia a transformação digital da administração públicaFoto: Reprodução
Rio das Ostras entra para a história ao aderir a programa federal que promete acelerar serviços públicos
Município é o primeiro do país com menos de 500 mil habitantes a integrar sistema nacional de processos eletrônicos e aposta em mais agilidade, transparência e economia
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