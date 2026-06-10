Trabalhadores ambulantes deverão atualizar seus dados para manter a autorização de funcionamento em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Ambulantes de Rio das Ostras terão prazo para garantir autorização de trabalho no segundo semestre
Recadastramento do programa Renda Alternativa começará na próxima semana e será obrigatório para a continuidade das atividades nos espaços públicos do município
Ambulantes de Rio das Ostras terão prazo para garantir autorização de trabalho no segundo semestre
Recadastramento do programa Renda Alternativa começará na próxima semana e será obrigatório para a continuidade das atividades nos espaços públicos do município
Rio das Ostras entra para a história ao aderir a programa federal que promete acelerar serviços públicos
Município é o primeiro do país com menos de 500 mil habitantes a integrar sistema nacional de processos eletrônicos e aposta em mais agilidade, transparência e economia
Orgulho iguabense toma conta das ruas durante desfile pelos 31 anos da cidade
Evento reuniu escolas, projetos municipais, secretarias e centenas de participantes em uma grande celebração da história e do desenvolvimento da cidade
Marcelo Magno entrega maior unidade infantil de Arraial do Cabo
Nova estrutura para até 600 crianças reforça estratégia da gestão de ampliar a rede municipal com escolas maiores, modernas e voltadas ao ensino integral
Nova Esperança e Liberdade decidem o título do Campeonato Riostrense e prometem parar Rio das Ostras
Final do principal torneio amador da cidade reúne tradição, rivalidade e a expectativa de grande público no Estádio Emília Rosa Guimarães
Rio das Ostras amplia vacinação contra a gripe e convoca crianças, adolescentes, idosos e gestantes
Imunização segue disponível nas unidades de saúde e reforça proteção contra complicações da Influenza durante o período de temperaturas mais baixas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.