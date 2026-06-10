Conferência Municipal de Saúde vai reunir população e representantes do setor para debater o futuro da saúde pública em Rio das OstrasFoto: ilustração
A conferência representará um dos principais espaços de participação social na área da saúde, permitindo que a população apresente sugestões, compartilhe necessidades e contribua para a elaboração de políticas públicas que atendam às demandas do município. As propostas aprovadas durante o evento serão encaminhadas para a etapa estadual da conferência.
Os debates serão organizados em quatro eixos temáticos: democracia, saúde como direito e soberania nacional; financiamento adequado do SUS; os desafios relacionados às emergências climáticas e à justiça socioambiental; e o aperfeiçoamento do modelo de atenção, da gestão e do cuidado integral à população.
Como forma de ampliar a mobilização, integrantes do Conselho Municipal de Saúde promoverão um Dia D na Praça José Pereira Câmara, no Centro. A ação buscará incentivar a participação popular e também receber sugestões e demandas da comunidade relacionadas aos serviços de saúde do município.
A expectativa será fortalecer o diálogo entre a sociedade e o poder público, ampliando a participação dos moradores nas decisões que impactam diretamente a qualidade do atendimento oferecido à população e contribuindo para a construção de um SUS cada vez mais eficiente, democrático e acessível.
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