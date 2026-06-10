Conferência Municipal de Saúde vai reunir população e representantes do setor para debater o futuro da saúde pública em Rio das Ostras - Foto: ilustração

Conferência Municipal de Saúde vai reunir população e representantes do setor para debater o futuro da saúde pública em Rio das OstrasFoto: ilustração

Publicado 10/06/2026 11:07

Rio das Ostras - A população de Rio das Ostras terá a oportunidade de participar das decisões que ajudarão a construir o futuro da saúde pública no município. A 15ª Conferência Municipal de Saúde vai reunir moradores, profissionais da área, gestores e representantes da sociedade civil para discutir propostas e apontar caminhos para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil", o encontro será realizado no próximo dia 27 de junho, das 8h às 18h, na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, no Parque Zabulão. O credenciamento dos participantes acontecerá no próprio local, das 8h às 9h.



A conferência representará um dos principais espaços de participação social na área da saúde, permitindo que a população apresente sugestões, compartilhe necessidades e contribua para a elaboração de políticas públicas que atendam às demandas do município. As propostas aprovadas durante o evento serão encaminhadas para a etapa estadual da conferência.



Os debates serão organizados em quatro eixos temáticos: democracia, saúde como direito e soberania nacional; financiamento adequado do SUS; os desafios relacionados às emergências climáticas e à justiça socioambiental; e o aperfeiçoamento do modelo de atenção, da gestão e do cuidado integral à população.



Como forma de ampliar a mobilização, integrantes do Conselho Municipal de Saúde promoverão um Dia D na Praça José Pereira Câmara, no Centro. A ação buscará incentivar a participação popular e também receber sugestões e demandas da comunidade relacionadas aos serviços de saúde do município.



A expectativa será fortalecer o diálogo entre a sociedade e o poder público, ampliando a participação dos moradores nas decisões que impactam diretamente a qualidade do atendimento oferecido à população e contribuindo para a construção de um SUS cada vez mais eficiente, democrático e acessível.





