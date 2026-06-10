Mais de 200 capoeiristas participaram da 8ª Copa Doulos, que transformou a Praça do Mariléa em um grande palco do esporte e da culturaFoto: Divulgação
Capoeira movimentou Rio das Ostras e reuniu mais de 200 atletas em uma das maiores competições do interior fluminense
8ª Copa Doulos fortaleceu o esporte, promoveu inclusão social e impulsionou o turismo durante o feriado prolongado
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15ª Conferência Municipal de Saúde vai reunir moradores para definir propostas e fortalecer o SUS em Rio das Ostras
Evento abrirá espaço para a participação popular na construção das políticas públicas de saúde e levará demandas do município para a etapa estadual
Rio das Ostras convoca candidatos e amplia contratações para reforçar a rede municipal de ensino
Chamamento contempla profissionais de diversas áreas da Educação e dá continuidade ao processo seletivo temporário do município
Ambulantes de Rio das Ostras terão prazo para garantir autorização de trabalho no segundo semestre
Recadastramento do programa Renda Alternativa começará na próxima semana e será obrigatório para a continuidade das atividades nos espaços públicos do município
Rio das Ostras entra para a história ao aderir a programa federal que promete acelerar serviços públicos
Município é o primeiro do país com menos de 500 mil habitantes a integrar sistema nacional de processos eletrônicos e aposta em mais agilidade, transparência e economia
Orgulho iguabense toma conta das ruas durante desfile pelos 31 anos da cidade
Evento reuniu escolas, projetos municipais, secretarias e centenas de participantes em uma grande celebração da história e do desenvolvimento da cidade
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