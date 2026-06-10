Mais de 200 capoeiristas participaram da 8ª Copa Doulos, que transformou a Praça do Mariléa em um grande palco do esporte e da cultura - Foto: Divulgação

Mais de 200 capoeiristas participaram da 8ª Copa Doulos, que transformou a Praça do Mariléa em um grande palco do esporte e da culturaFoto: Divulgação

Publicado 10/06/2026 11:11

Rio das Ostras - A capoeira foi um dos grandes destaques do feriado prolongado em Rio das Ostras e mostrou que a cidade vai muito além dos grandes festivais culturais. A 8ª Copa Doulos de Capoeira, realizada na Praça do Mariléa, reuniu mais de 200 atletas de diferentes regiões do país e consolidou o município como um importante polo para eventos esportivos e de inclusão social.

Enquanto o público acompanhava a programação turística e cultural da cidade, a competição levou ao tatame crianças, jovens e adultos, promovendo disputas marcadas por técnica, disciplina e respeito às tradições da capoeira. Considerada uma das principais competições da modalidade no interior do Estado do Rio de Janeiro, a Copa Doulos recebeu representantes de Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema, Cambuci, Itaocara, Itaboraí e da capital fluminense, além de atletas de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e outros estados.

A programação foi além das disputas esportivas. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu com o batizado e a troca de cordas dos alunos do projeto social Capoeira pra Todos, iniciativa que oferece aulas gratuitas e utiliza o esporte como ferramenta de inclusão, disciplina e desenvolvimento humano.

Os campeões receberam cinturões e certificados oficiais, enquanto os demais destaques foram premiados com medalhas. Todos os participantes também ganharam medalhas de participação, valorizando o esforço e a dedicação dos competidores.

A competição entrou para a história com a entrega da maior honraria do evento. O mestrando Borracha, de Cambuci, conquistou o quinto título da Copa Doulos e se tornou o primeiro atleta a receber oficialmente o título de Rei da Copa, reconhecimento reservado aos maiores vencedores da competição.

Segundo o organizador Josué Rodrigues da Silva, conhecido como Professor Hulk, o sucesso do evento foi resultado de um trabalho coletivo construído ao longo dos anos e do legado deixado pelos mestres Pitu e Chuleba. Ele destacou a participação dos voluntários e o crescimento da competição, que reuniu atletas experientes e estreantes em um ambiente de integração e respeito.

Além de fortalecer a prática esportiva, a Copa Doulos também movimentou a economia local. Atletas, familiares e visitantes contribuíram para o aumento da circulação em hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais durante o feriado, ampliando o potencial do turismo esportivo no município.

A edição deste ano confirmou a vocação de Rio das Ostras para sediar grandes eventos e mostrou que a capoeira continua sendo um importante patrimônio cultural e esportivo, capaz de unir gerações, revelar talentos e criar oportunidades de transformação social.