Gestores das unidades de urgência e emergência participaram de reunião estratégica para definir prioridades e fortalecer a rede municipal de saúde - Foto: Divulgação

Gestores das unidades de urgência e emergência participaram de reunião estratégica para definir prioridades e fortalecer a rede municipal de saúdeFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2026 18:24

Rio das Ostras - A rede de urgência e emergência de Rio das Ostras entrou em uma nova etapa de planejamento. Os principais responsáveis pela gestão do A rede de urgência e emergência de Rio das Ostras entrou em uma nova etapa de planejamento. Os principais responsáveis pela gestão do Pronto-Socorro Municipal, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) participaram de uma reunião estratégica para identificar desafios, reorganizar fluxos internos e definir prioridades capazes de tornar o atendimento mais eficiente para a população.

O encontro reuniu os diretores das três unidades e integrantes da administração municipal em uma agenda voltada ao fortalecimento da assistência. Durante a reunião, cada gestor apresentou a realidade de sua unidade, apontou necessidades operacionais, relatou dificuldades enfrentadas pelas equipes e apresentou propostas para aperfeiçoar os serviços prestados diariamente.

Segundo o prefeito Carlos Augusto, o diálogo permanente entre a gestão e os profissionais da saúde é uma ferramenta importante para compreender os problemas enfrentados nas unidades e construir soluções que produzam resultados práticos.

"Tenho buscado ouvir cada setor da Saúde para conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelas equipes. A partir desse diálogo conseguimos estabelecer prioridades e encontrar alternativas que contribuam para oferecer um atendimento cada vez melhor à população", afirmou.

Durante a reunião também foi destacado o trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam nas unidades de urgência e emergência. O prefeito ressaltou a responsabilidade das equipes que lidam diariamente com pacientes em situações delicadas e reafirmou a confiança no empenho dos servidores para elevar a qualidade dos serviços.

A diretora do Pronto-Socorro Municipal, Isabel Cristina Luzente, avaliou que o encontro proporcionou um espaço importante para apresentar demandas e discutir soluções diretamente com a administração.

"Foi uma oportunidade de mostrar a realidade enfrentada pelas equipes e contribuir com sugestões que possam melhorar nossas condições de trabalho e, principalmente, o atendimento oferecido aos pacientes", destacou.

O diretor do Hospital Municipal, Vanderlei Moreira Rangel, ressaltou que a integração entre as unidades favorece decisões mais eficientes e fortalece toda a rede de atendimento.

"Quando as unidades compartilham suas experiências e trabalham de forma alinhada, conseguimos identificar desafios comuns e construir soluções que beneficiam toda a população", afirmou.

Ao final da reunião, ficou definido que cada unidade apresentará uma relação das demandas consideradas prioritárias. O levantamento servirá de base para futuras ações voltadas à reorganização dos serviços, melhoria do fluxo de atendimento e fortalecimento da estrutura das unidades de urgência e emergência do município.