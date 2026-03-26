Unidades de saúde abrem neste sábado para ampliar cobertura vacinal contra a gripe em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Rio das Ostras intensifica a proteção da população contra a gripe e realiza neste sábado, dia 28 de março, o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza 2026. A mobilização busca antecipar a imunização dos grupos mais vulneráveis antes da chegada do período de maior circulação do vírus.
A ação acontece das 8h às 17h em diversas unidades de saúde do município, com atendimento voltado para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. A estratégia amplia o acesso e facilita a vacinação para quem tem dificuldade de comparecer durante a semana.
Estarão abertas as unidades Cantagalo, Rocha Leão, Mar do Norte, Cidade Praiana, Recanto, Dona Edimeia, Âncora, Nova Cidade e a UBS Jardim Mariléa. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF ou Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.
A campanha segue durante a semana para outros públicos prioritários, como profissionais de saúde, professores, pessoas com deficiência, puérperas e integrantes das forças de segurança. A meta é atingir pelo menos 90% de cobertura vacinal entre os grupos de risco.
A vacinação é considerada a principal forma de prevenção contra a gripe e ajuda a evitar casos graves e internações, especialmente entre crianças e idosos. A iniciativa reforça a importância do cuidado coletivo e da proteção antecipada.