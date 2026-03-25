Artesãos de Rio das Ostras ampliam renda e valorizam identidade cultural com apoio de mentoria especializadaFoto: Divulgação
Artesanato de Rio das Ostras ganha destaque estadual e projeto vira finalista de prêmio do Sebrae
Iniciativa que fortalece identidade cultural e gera renda chega à etapa final do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora
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Rio das Ostras reforça articulação regional e avança em estratégias de desenvolvimento na Costa do Sol
Município participa de reunião do Conderlagos e contribui para planejamento conjunto em áreas como Defesa Civil, turismo e infraestrutura
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Evento lançado na cidade vai reunir lojistas da região e deve atrair cerca de 200 mil pessoas em Macaé
Rio das Ostras entra no ritmo da cultura com tributo a Elton John e fim de semana de espetáculos
Teatro Municipal Joel Barcellos recebe música, dança e teatro em programação que promete atrair públicos de todas as idades
Polícia flagra esquema de tráfico e prende suspeito com drogas em Rio das Ostras
Ação baseada em denúncias leva à apreensão de cocaína, maconha e celular em área conhecida por movimentação do crime
Encontro em Arraial debate turismo integrado em torno da lagoa de Araruama
Ideia passa pela integração dos municípios do entorno, com a criação de roteiros conjuntos, fortalecimento da economia e ampliação da experiência para moradores e visitantes
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