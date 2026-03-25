Artesãos de Rio das Ostras ampliam renda e valorizam identidade cultural com apoio de mentoria especializada - Foto: Divulgação

Artesãos de Rio das Ostras ampliam renda e valorizam identidade cultural com apoio de mentoria especializadaFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 14:28

Rio das Ostras - Rio das Ostras consolida seu artesanato como expressão cultural e motor econômico ao alcançar a final da XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A iniciativa “Mentoria Artística para Artesanato com Identidade Cultural” disputa na categoria Turismo e Identidade Territorial, com resultado previsto para 16 de abril, no Rio de Janeiro.

O reconhecimento veio após avaliação técnica do Sebrae RJ, que incluiu visita ao município para validar as ações do projeto, ouvir participantes e acompanhar de perto o impacto na produção artesanal local. A proposta se destacou pela transformação do fazer manual em produto com identidade própria, conectando cultura, turismo e geração de renda.

A mentoria oferece capacitação contínua em design, gestão e comercialização. Com isso, artesãos passaram a desenvolver peças autorais que refletem elementos da cidade, o que amplia o valor de mercado e fortalece a imagem de Rio das Ostras como destino cultural.

A presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, aponta que o projeto elevou o nível do artesanato local e trouxe um diferencial competitivo aos artistas. Segundo ela, a identidade cultural agregada às peças contribui para que os produtos se tornem únicos e mais valorizados.

O alcance da iniciativa já ultrapassa os limites do município. Cidades como Araruama, Armação de Búzios, Maricá, Saquarema e a capital fluminense demonstraram interesse na metodologia, com apresentações realizadas para compartilhar a experiência.

Além do impacto econômico, o projeto também promove inclusão social, com participação expressiva de mulheres e pessoas com deficiência, e incentiva práticas sustentáveis, como reaproveitamento de materiais e redução de resíduos.

Para o mentor Rodrigo Pontes, a iniciativa representa mais do que qualificação técnica. Ele destaca que o processo fortalece a autonomia dos artesãos e amplia oportunidades, consolidando o setor como parte estratégica do desenvolvimento local.