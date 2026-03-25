Material apreendido pela PM em ação contra o tráfico na localidade de Nova Esperança - Foto: Divulgação

Material apreendido pela PM em ação contra o tráfico na localidade de Nova EsperançaFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 14:28

Rio das Ostras - A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro desmontou um ponto de tráfico e prendeu um suspeito na noite de terça-feira, dia 24, em Rio das Ostras. A ocorrência foi registrada na localidade de Nova Esperança, na região de Guaiamum, após trabalho de inteligência e denúncias anônimas indicarem a atuação do crime na área.

Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar monitoraram a movimentação e identificaram um homem em atitude suspeita, manipulando e escondendo entorpecentes em diferentes pontos da comunidade. A abordagem aconteceu logo em seguida, quando o suspeito estava com um celular.

As equipes realizaram buscas nos locais indicados e encontraram drogas escondidas em terreno aberto, via pública e até em um imóvel abandonado. Ao todo, foram apreendidos 15 pinos de cocaína, 21 kits de maconha, 67 buchas da mesma substância e um aparelho celular.

Segundo a polícia, o homem já possuía passagens por crimes como roubo, ameaça, contravenção penal e registros ligados à Lei Maria da Penha, além de envolvimento anterior com tráfico e associação para o tráfico.

O suspeito foi levado para a delegacia da região, onde acabou autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permaneceu preso e o material apreendido ficou à disposição da investigação.