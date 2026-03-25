Palco do Teatro Joel Barcellos vira ponto de encontro para fãs de música e artes neste fim de semana - Foto: Divulgação

Palco do Teatro Joel Barcellos vira ponto de encontro para fãs de música e artes neste fim de semanaFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 14:28

Rio das Ostras - Rio das Ostras aposta na força da cultura para movimentar a cidade e oferecer opções de lazer ao público com uma programação que mistura música internacional, dança e teatro. O destaque da semana é o tributo ao cantor Elton John, que abre a agenda nesta quinta-feira, dia 26, às 19h30, no Teatro Municipal Joel Barcellos.

O espetáculo será conduzido pelo artista Marcos Gruender, que promete uma apresentação envolvente, reunindo sucessos que marcaram gerações. O show também funciona como aquecimento para o Rock in Rio, que terá Elton John como uma de suas grandes atrações. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com opção de compra direta via Pix junto à produção.

No fim de semana, o teatro abre espaço para o projeto Cultura Verão, que leva ao palco apresentações variadas de dança, música e teatro. As atividades acontecem no sábado, dia 28, às 18h, e no domingo, às 15h, reunindo artistas e grupos locais em um ambiente acessível e familiar.

Localizado na região central da cidade, o teatro se consolida como um dos principais espaços culturais de Rio das Ostras, ampliando o acesso da população à arte e incentivando a produção local.