Lançamento da FEPE Regional reuniu autoridades e representantes do comércio em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Lançamento da FEPE Regional reuniu autoridades e representantes do comércio em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 14:28

Macaé - O comércio regional ganhou um novo fôlego com o lançamento oficial da FEPE Regional em Rio das Ostras, reunindo lideranças políticas e empresariais em um movimento que aposta na união entre cidades para fortalecer a economia. A apresentação aconteceu na terça-feira (24), no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com a participação de representantes de Macaé, Campos e da própria cidade.

A feira, organizada pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas, será realizada entre os dias 25 e 28 de julho, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, em Macaé. O evento acontece junto à tradicional exposição agropecuária, ampliando o potencial de público e negócios.

Com estrutura de grande porte, a FEPE vai ocupar cerca de 10 mil metros quadrados e reunir aproximadamente 170 estandes. O espaço contará ainda com área de alimentação, ambiente de convivência e atrações para o público infantil, criando um ambiente pensado para toda a família.

A expectativa é de circulação intensa de visitantes durante os quatro dias, com funcionamento das 14h às 22h. O número estimado de público chega a 200 mil pessoas, o que deve gerar impacto direto em setores como comércio, hotelaria e serviços.

Durante o lançamento, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras destacou a importância da integração entre municípios para ampliar oportunidades e fortalecer empresários locais. A proposta, segundo ele, é abrir novos mercados e estimular o crescimento regional de forma conjunta.

Representantes das entidades comerciais também reforçaram que a feira surge como vitrine para lojistas, permitindo visibilidade, aumento nas vendas e troca de experiências entre diferentes cidades.

Ao unir comércio, lazer e entretenimento em um único espaço, a FEPE Regional se consolida como uma aposta estratégica para movimentar a economia e ampliar as oportunidades de negócios em toda a região.