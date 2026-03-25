Representantes de Rio das Ostras participam de encontro regional para fortalecer ações integradas na Costa do Sol - Foto: Divulgação

Representantes de Rio das Ostras participam de encontro regional para fortalecer ações integradas na Costa do SolFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 14:28

Rio das Ostras - Rio das Ostras amplia sua presença nas decisões regionais e fortalece o diálogo entre municípios ao participar de mais uma reunião estratégica do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Costa do Sol. O encontro aconteceu na manhã de terça-feira, dia 24, em Cabo Frio, reunindo cidades que buscam soluções conjuntas para desafios comuns.

A equipe da Subsecretaria de Defesa Civil representou o município na agenda, que discutiu temas centrais para o crescimento ordenado da região. Entre os principais pontos, destaque para a criação da Câmara Técnica de Proteção e Defesa Civil e a construção de um plano de desenvolvimento integrado, pensado para orientar ações em áreas como infraestrutura, meio ambiente, turismo e economia.

O consórcio reúne cidades importantes da Costa do Sol, como Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Saquarema, além de Rio das Ostras. A proposta é unir forças para ampliar a capacidade de planejamento, facilitar o acesso a recursos e acelerar projetos que tragam resultados concretos para a população.

Outro tema debatido foi a ampliação de parcerias institucionais, com foco na promoção turística da região em nível nacional e internacional. A articulação com órgãos como a Embratur aparece como estratégia para fortalecer a imagem da Costa do Sol e atrair mais visitantes ao longo do ano.

Representaram Rio das Ostras o subsecretário de Defesa Civil, Edmilson Silva Martins, e o engenheiro Elisandro Henriques. A participação reforça o compromisso do município com ações integradas e soluções eficientes para o desenvolvimento regional.