Consumidores devem redobrar atenção com preços e validade de produtos nesta Páscoa - Foto: Divulgação

Consumidores devem redobrar atenção com preços e validade de produtos nesta PáscoaFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 11:51

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra no clima da Páscoa com comércio aquecido e prateleiras cheias, mas também com atenção redobrada para evitar prejuízos. O Procon de Rio das Ostras reforçou orientações para ajudar o consumidor a fazer escolhas seguras e conscientes neste período de maior movimento.

A principal dica é simples e eficaz: pesquisar antes de comprar. Comparar preços em diferentes lojas pode evitar gastos desnecessários, principalmente diante de promoções que parecem vantajosas, mas escondem armadilhas como produtos próximos do vencimento, embalagens menores ou taxas adicionais.

Outro ponto importante é observar o preço por quilo. Embalagens chamativas nem sempre significam melhor custo-benefício. Avaliar o valor real do produto ajuda a entender o que realmente compensa.

No caso dos chocolates, a atenção deve ser redobrada com a validade, o estado da embalagem e as condições de armazenamento. Produtos derretidos ou com aparência esbranquiçada podem indicar conservação inadequada. Nesses casos, o consumidor tem direito à troca, desde que apresente a nota fiscal.

Para compras online, o cuidado precisa ser ainda maior. O consumidor deve verificar se a loja possui CNPJ, endereço e canais de atendimento. Além disso, o direito de arrependimento pode ser exercido em até sete dias após o recebimento do produto.

Na hora de escolher peixes, a recomendação é observar sinais de frescor, como olhos brilhantes, guelras avermelhadas e cheiro suave. O produto deve estar refrigerado e o peso precisa ser conferido na frente do cliente, evitando práticas abusivas.

O Código de Defesa do Consumidor garante direitos importantes, como informação clara, cumprimento de prazos de entrega e possibilidade de troca em caso de defeito. Por isso, exigir a nota fiscal é fundamental para qualquer eventual reclamação.

O órgão também reforça que denúncias podem ser feitas presencialmente ou pelo telefone (22) 2771-6581, o que ajuda a agilizar a fiscalização e proteger outros consumidores.