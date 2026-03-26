Agentes do Procon fiscalizam postos e verificam se aumentos têm justificativa real - Foto: Divulgação

Agentes do Procon fiscalizam postos e verificam se aumentos têm justificativa realFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 11:51

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra em campo para conter possíveis abusos nos preços dos combustíveis e reforça a fiscalização em postos espalhados pela cidade. A ação começou na última segunda-feira, dia 23, após consumidores perceberem aumentos nas bombas.

O Procon de Rio das Ostras passou a exigir dos estabelecimentos a apresentação de notas fiscais de compra, com o objetivo de verificar se os reajustes acompanham, de fato, o custo repassado pelas distribuidoras. A medida busca garantir transparência e proteger o bolso do consumidor.

A fiscalização segue o que determina o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe aumentos sem justificativa. Caso sejam identificadas irregularidades, os responsáveis podem sofrer sanções administrativas, incluindo multas.

Segundo o órgão, apesar do cenário internacional instável, não há, até o momento, medidas oficiais que expliquem aumentos abruptos nas bombas. Também não existe indicativo de falta de combustíveis no país, o que afasta justificativas baseadas em escassez.

A atuação local acompanha um movimento nacional de monitoramento de preços, com articulação entre órgãos de defesa do consumidor e o Ministério da Justiça. A estratégia é coibir práticas abusivas e manter o mercado sob controle.

A participação da população é considerada essencial. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 2771-