Agentes participam de treinamento prático para aprimorar atuação e garantir mais segurança no dia a diaFoto: Divulgação
Guarda de Rio das Ostras passa por treinamento e reforça preparo nas ruas
Capacitação inclui técnicas de imobilização, uso de algemas e atualização com equipamentos não letais
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Rio das Ostras mobiliza população para Dia D da vacinação contra gripe neste sábado
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Prefeita de Araruama participa de evento sobre cidades inteligentes em Curitiba
"O objetivo nosso é aprender e levar experiências daqui para que a gente possa avançar cada vez mais em tecnologia em Araruama. Esse é o meu maior desafio lá", disse Daniela Soares
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