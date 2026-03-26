Agentes participam de treinamento prático para aprimorar atuação e garantir mais segurança no dia a dia - Foto: Divulgação

Agentes participam de treinamento prático para aprimorar atuação e garantir mais segurança no dia a diaFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 11:51

Rio das Ostras - A Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras iniciou uma nova etapa de capacitação para reforçar a atuação dos agentes nas ruas e elevar o padrão de segurança no município. O treinamento acontece ao longo desta semana, entre os dias 23 e 27 de março, com foco em técnicas operacionais essenciais para o trabalho diário.

As aulas são realizadas no Núcleo de Gestão Pedagógica – Nugepe, na região da Extensão do Bosque, e abordam práticas de imobilização, utilização de algemas e condução de detidos. Cada turma participa de um ciclo de quatro horas, com atividades teóricas e exercícios práticos.

A capacitação dá sequência a outra etapa recente, que atualizou os agentes no uso de tecnologias não letais, como o dispositivo elétrico incapacitante e o spray de pimenta. Os equipamentos passaram a integrar as ações de segurança e ordenamento urbano, ampliando as possibilidades de resposta em diferentes situações.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o investimento em qualificação busca garantir uma atuação mais segura e eficiente, tanto para os profissionais quanto para a população. As técnicas ensinadas seguem princípios de uso proporcional da força, priorizando o controle da situação e a preservação da integridade física de todos os envolvidos.

O treinamento contínuo é apontado como ferramenta essencial para preparar os agentes diante dos desafios da rotina, com foco em prevenção, abordagem adequada e respeito às normas legais.