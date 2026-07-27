Audiências públicas reúnem moradores para discutir as principais necessidades dos bairros e definir prioridades para investimentos futuros - Foto: Ilustração

Audiências públicas reúnem moradores para discutir as principais necessidades dos bairros e definir prioridades para investimentos futurosFoto: Ilustração

Publicado 27/07/2026 12:41 | Atualizado 27/07/2026 12:44

Rio das Ostras - Quem conhece de perto os desafios de cada bairro terá novamente a oportunidade de participar das decisões sobre o futuro da cidade. Nesta semana, o Planejamento e Orçamento Participativo (POP) 2026 promove duas novas audiências públicas em Rio das Ostras, Quem conhece de perto os desafios de cada bairro terá novamente a oportunidade de participar das decisões sobre o futuro da cidade. Nesta semana, o Planejamento e Orçamento Participativo (POP) 2026 promove duas novas audiências públicas em Rio das Ostras, fortalecendo a participação popular na definição das prioridades que poderão orientar investimentos e obras nos próximos anos.

O primeiro encontro será realizado em Mar do Norte, enquanto a segunda reunião acontecerá em Jardim Campomar. As audiências começam às 18h e são voltadas especialmente aos moradores das localidades atendidas por cada setor geográfico do município.

Mais do que apresentar sugestões, os participantes poderão indicar quais demandas consideram mais urgentes para suas comunidades. As contribuições servirão de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, instrumento responsável por definir onde serão aplicados os recursos públicos municipais.

As reuniões fazem parte de um calendário que percorre diferentes regiões da cidade até meados de agosto. A proposta é ampliar o diálogo entre poder público e população, permitindo que moradores contribuam diretamente para a construção das políticas públicas e para a definição das obras e serviços considerados prioritários.

Quem não puder comparecer presencialmente também poderá participar. O município disponibilizou um formulário eletrônico para que cada cidadão registre suas sugestões de forma online. Após informar o CPF e selecionar a localidade onde reside, o participante poderá escolher até dez prioridades em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, saneamento, meio ambiente, esporte, cultura, habitação, assistência social, agricultura, trabalho, desenvolvimento econômico e urbanismo.

A expectativa é ampliar o número de moradores envolvidos nas discussões, tornando o orçamento municipal cada vez mais alinhado às necessidades apresentadas pela própria população.

As audiências desta semana serão realizadas na Escola Estadual Municipalizada Fazenda da Praia, em Mar do Norte, e na Escola Municipal Maria Teixeira de Paula, em Jardim Campomar. O cronograma completo das reuniões permanece disponível no portal oficial da Prefeitura de Rio das Ostras.