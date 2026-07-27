Audiências públicas reúnem moradores para discutir as principais necessidades dos bairros e definir prioridades para investimentos futurosFoto: Ilustração
Moradores de Rio das Ostras ganham voz para definir prioridades de investimentos em seus bairros
Audiências públicas chegam a Mar do Norte e Jardim Campomar nesta semana e permitem que a população participe diretamente da construção do orçamento municipal
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Tartaruga reabilitada volta ao mar e transforma praia de Rio das Ostras em palco de conscientização
Animal da espécie tartaruga-verde retornou ao oceano após tratamento veterinário; ação reforçou a importância da preservação da fauna marinha e da participação da população
Emergências de Rio das Ostras passam por força-tarefa para acelerar atendimento e melhorar gestão
Encontro reuniu dirigentes do Pronto-Socorro, Hospital Municipal e UPA para definir prioridades, identificar gargalos e alinhar ações voltadas ao atendimento da população
Afastamento do prefeito? Operação do Gaeco já teria mobilizado vereadores em Casimiro de Abreu
Repercussão da decisão judicial que determinou o bloqueio de até R$ 270 milhões em bens e contas motivou reunião de parlamentares, sobre próximos passos diante da crise causada por Ramon Gidalte
Trânsito de Rio das Ostras ganha reforço com equipe preparada para agilizar circulação nas ruas
Vinte e quatro novos agentes de apoio passam a atuar ao lado da Guarda Civil Municipal para organizar o fluxo de veículos, orientar motoristas e ampliar a segurança viária
Monitoramento de rios impulsiona plano de prevenção a alagamentos em Rio das Ostras
Levantamento técnico vai definir intervenções nos principais corpos hídricos do município e contribuir para melhorar o escoamento das águas durante os períodos de chuva
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