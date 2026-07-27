Canal oficial da Vigilância Sanitária passa a oferecer atendimento direto à população por meio de mensagens no WhatsApp - Foto: Divulgação

Canal oficial da Vigilância Sanitária passa a oferecer atendimento direto à população por meio de mensagens no WhatsAppFoto: Divulgação

Publicado 27/07/2026 13:02

Rio das Ostras - A comunicação entre a população e a Vigilância Sanitária de Rio das Ostras ganhou um importante reforço. O A comunicação entre a população e a Vigilância Sanitária de Rio das Ostras ganhou um importante reforço. O órgão reativou seu canal oficial de atendimento pelo WhatsApp , oferecendo um meio mais ágil para esclarecer dúvidas, receber denúncias e orientar moradores sobre questões relacionadas à saúde pública e às normas sanitárias.

O atendimento funciona exclusivamente por mensagens no número (22) 99968-6459. A proposta é facilitar o acesso da população ao serviço, permitindo que solicitações e informações cheguem de forma mais rápida às equipes responsáveis pelas fiscalizações e orientações.

A Vigilância Sanitária desempenha um papel essencial na proteção da saúde coletiva. O trabalho inclui inspeções em restaurantes, bares, padarias, supermercados, hospitais, clínicas, farmácias, consultórios, academias, salões de beleza, estúdios de tatuagem e diversos outros estabelecimentos que oferecem produtos e serviços à população.

Além dos locais de atendimento, a fiscalização também alcança alimentos, água para consumo, medicamentos, vacinas, cosméticos e produtos de limpeza, verificando se todos seguem as normas estabelecidas para garantir segurança e qualidade aos consumidores.

Outro objetivo do canal é aproximar a população das ações de vigilância, permitindo que moradores comuniquem situações que possam representar riscos sanitários, contribuindo diretamente para a prevenção de problemas que afetam a saúde pública.

A Secretaria de Saúde também faz um alerta para tentativas de golpes. Qualquer cobrança realizada em nome da Vigilância Sanitária por mensagens deve ser considerada suspeita. O órgão não envia boletos, links para pagamento nem solicita qualquer tipo de transferência financeira por aplicativos de mensagens.

Os pagamentos relacionados a tributos municipais são emitidos exclusivamente pela Secretaria Municipal de Fazenda, por meio dos canais oficiais do município. Caso o cidadão receba mensagens com pedidos de pagamento em nome da Vigilância Sanitária, a orientação é desconsiderar o contato e comunicar imediatamente às autoridades competentes.

Além do WhatsApp, o órgão permanece disponível para atendimento pelo endereço eletrônico vigilanciasanitaria.ro@gmail.com, ampliando os canais de comunicação entre a população e o serviço responsável por fiscalizar, orientar e promover ambientes mais seguros para todos.